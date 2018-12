Darts WM, Tag 7: Favoritensterben setzt sich fort - Simon Whitlock raus

Am siebten Tag der Darts-WM hat sich das Favoritensterben fortgesetzt. Der Weltranglisten-Siebte Simon Whitlock scheiterte an Ryan Dolan. Michael Smith zog hingegen souverän in die nächste Runde ein.

"The Wizard" Whitlock traf lediglich 18.18 Prozent auf die Doppel. So konnte der Australier bei einem Average von 87.63 Punkten nur vier Legs für sich entscheiden und scheiterte gegen den Engländer Ryan Joyce klar mit 0:3. Der Bully Boy, Michael Smith, qualifizierte sich durch ein 3:1 gegen den Niederländer Ron Meulenkamp für die dritte Runde.

Der Weltranglisten-Neunte James Wade hat den Japaner Seigo Asada mit 3:2 besiegt. In der nächsten Runde auf den Sieger der Partie Klaasen/Brown. Der Engländer James Wilson, die 26 der Welt, zeigte gegen den Iren William O'Connor zwar ein 160er-Finish, verlor aber seine Partie mit 2:3.

Bereits am Nachmittag setzte sich Kim Huybrechts klar mit 3:0 gegen den Schweden Daniel Larsson durch und trifft in der nächsten Runde auf den an zwölf gesetzten Dave Chisnall. Ebenfalls kamen Nathan Aspinall, Noel Malicdem und Brendon Dolan eine Runde weiter.

Am Donnerstag steigt der Österreicher Mensur Suljovic am Abend im Match gegen Ryan Searle in das Turnier ein. Ebenfalls bestreitet der Wiener Rowby-John Rodriguez sein Zweitrundenmatch gegen den Spanier Cristo Reyes. Mit Alan Norris, Stephen Bunting und Adrian Lewis tragen einige Stars ihre Partien aus.

Darts-WM: Ergebnisse des 7. Tages - Nachmittags

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1. Runde Nathan Aspinall Geert Nentjes 3:0 1. Runde Jeffrey de Graaf Noel Malicdem 2:3 2. Runde Joe Cullen Brendan Dolan 2:3 2. Runde Kim Huybrechts Daniel Larsson 0:3

Darts-WM: Ergebnisse des 7. Tages - Abends

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 2. Runde James Wilson William O´Connor 2:3 2. Runde Simon Whitlock Ryan Joyce 0:3 2. Runde Michael Smith Ron Meulenkamp 3:1 2. Runde James Wade Seigo Asada

Darts-WM: Die Partien des 8. Tages - Nachmittags

Runde Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit 2. Runde Jermaine Wattimena Michael Barnard 13.30 Uhr 2. Runde Alan Norris Steve Lennon Im Anschluss 2. Runde Stephen Bunting Luke Humphries Im Anschluss 2. Runde Steve Beaton Chris Dobey Im Anschluss

Darts-WM: Die Partien des 7. Tages - Abends