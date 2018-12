Darts-WM, Tag 8: Suljovic scheitert überraschend - Lewis ist weiter

Am achten Tag der Darts-WM (live auf DAZN) hat sich das Favoritensterben fortgesetzt. Mensur Suljovic verlor sein Match gegen Ryan Searle nach einem furiosem Start mit 1:3. Mit Rowby-John Rodriguez schied ein weiterer Österreicher aus dem Turnier aus. "Little John" verlor knapp gegen Cristo Reyes. Adrian "Jackpot" Lewis zog hingegen nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän in die dritte Runde ein. Mit Stephen Bunting schied ein weiterer Hochkaräter aus dem Turnier aus.

"The Gentle" legte im ersten Satz mit sechs 180ern los wie die Feuerwehr. Doch ab dem zweiten Satz konnte Suljovic kaum noch entscheidende Doppel landen. Eine magere Checkout-Quote von 24 Prozent führte schließlich - trotz am Ende zehn 180er - zu einem verdienten Ausscheiden gegen Ryan Searle.

Mit Rodriguez ist auch der zweite Österreicher der Dart-WM ausgeschieden. Rodriguez verlor in der zweiten Runde gegen Cristo Reyes mit 2:3-Sätzen. "Little John" ging zuvor mit 2:0 in Führung, ehe der Spanier so richtig auftrete. Allein im entscheidenden Satz gelang Reyes zwei 100+ Checkouts. Am 23. Dezember trifft Reyes auf den Weltmeister Rob Cross.

Adrian Lewis gab sich hignegen keine Blöße. Er setzte sich mit 3:0 souverän gegen Ted Evetts durch. Nach zwei knappen ersten Sätzen ließ "Jackpot" dem jungen Engländer im dritten Satz keine Chance. In der nächsten Runde trifft Lewis mit Darius Labanauskas auf den Bezwinger von Raymond van Barneveld.

Darts-WM: Favoritensterben geht weiter

Beim Match zwischen Mervyn King und Jan Dekker kam es hingegen zu einem Nervenkrimi. Nachdem King die ersten beiden Sätze gewinnen konnte, glich der Niederländer Dekker nach sechs vergebenen Matchdarts aus. Schließlich gewann King nach sechs spannenden Legs im fünften Satz die Partie mit dem achten Matchdart doch noch.

Bereits am Nachmittag setzten Stephen Bunting und Steve Beaton den Negativtrend der Favoriten fort. Während Beaton deutlich mit 0:3 gegen Chris Dobey verlor, scheiterte der an 18 gesesetzte Bunting an Luke Humphries mit 1:3.

Darts-WM: Ergebnisse des 8. Tages - Nachmittags

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Jermaine Wattimena 3:0 Michael Barnard Alan Norris 3:2 Steve Lennon Stephen Bunting 1:3 Luke Humphries Steve Beaton 0:3 Chris Dobey

Darts-WM: Ergebnisse des 8. Tages - Abends

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Cristo Reyes 3:2 Rowby-John Rodriguez Mervyn King 3:2 Jan Dekker Adrian Lewis 3:0 Ted Evetts Mensur Suljovic 1:3 Ryan Searle

Darts-WM: Die Partien des 9. Tages

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 2. Runde 13.30 Uhr Benito van de Pas Jim Long 2. Runde Im Anschluss John Henderson Gabriel Clemens 2. Runde Im Anschluss Steve West Richard North 2. Runde Im Anschluss Kyle Anderson Noel Malicdem

Die Partien ab 20 Uhr: