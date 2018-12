Darts-WM im Livestream und TV: Wann geht es weiter mit der 3. Runde?

Gestern standen bei der Darts-WM am Tag vor Heiligabend noch einmal sechs Spiel der dritten Runde auf dem Programm. Doch bevor es weitergeht, müssen sich alle Darts-Fans ein paar Tage gedulden: Wann das Turnier fortgesetzt wird, welche Spiele euch erwarten und wo die Matches übertragen werden, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Ab heute pausiert die Darts-WM für drei Tage. Die dritte Runde wird am Donnerstag ab 13.30 Uhr mit den letzten vier Spielen abgeschlossen. Am Abend startet dann bereits das Viertelfinale. Unter anderem wird Michael van Gerwen, der Weltranglistenerste und Turnierfavorit, die Bühne betreten. Wie gehabt wird auch Turniertag 12 in zwei Session ausgetragen, die Abendsession beginnt um 20 Uhr.

Darts-WM live: Wo und wann findet der 12. Turniertag statt?

Die diesjährige Darts-Weltmeisterschaft findet im Alexandra Palace in London statt. Der 12. Turniertag wird am kommenden Donnerstag, dem 27. Dezember, ausgetragen. Die Nachmittags-Session startet um 13.30 Uhr, die Abendsession um 20 Uhr.

Darts-WM am 27.12.: Der Spielplan des Tages

13.30 Uhr: 3x 3. Runde (Best of 7 Sets)

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Devon Petersen Steve West Dimitri van den Bergh Luke Humphries Michael Smith John Henderson

20 Uhr, 1x3. Runde + 2x 4. Runde (Best of 7 Sets)

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Toni Alcinas Benito van de Pas Michael van Gerwen Adrian Lewis Ryan Joyce James Wade

Darts-WM 2019, Tag 12 am Donnerstag im Livestream und TV verfolgen

Die komplette Darts-WM wird live und exklusiv auf DAZN ausgestrahlt und von Elmar Paulke kommentiert. Neben DAZN zeigen auch Sport 1 und Sport 1+ zahlreiche Spiele. Hier findet ihr einen Überblick über alle Partien der Darts-WM. DAZN überträgt zusätzlich zur Darts-WM auch alle Major-Turniere. Ebenso hat der Streamingdienst ausgewählte Spiele der UEFA Champions League, alle Partien der Europa League sowie alle Begegnungen der Serie A, Primera Division und Ligue 1 im Programm. Das alles gibt es für 9,99 Euro im Monat, wobei das Angebot einen Monat kostenlos getestet werden kann.

Darts-WM 2019 live: Zeitplan und Termine