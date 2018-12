Darts-WM heute live: Viertelfinale mit van Gerwen und Anderson im TV, Livestream und Liveticker

Die Darts-WM geht in die heiße Phase. Am heutigen Samstag stehen schon die Viertelfinals an. Während sich am Nachmittag Gary Anderson mit Dave Chisnall duelliert, kämpfen jeweils am Abend Michael van Gerwen und Michael Smith um den Einzug ins Halbfinale.

Michael van Gerwen scheint derzeit nicht aufzuhalten zu sein. Im Achtelfinale schlug der Weltranglistenerste Adrian Lewis deutlich mit 4:1 und gilt spätestens jetzt als der große Favorit auf den Weltmeistertitel. Van Gerwens möglicher Gegner im Halbfinale - Gary Anderson - tat sich gegen Chris Dobey hingegen richtig schwer. Nach einem Krimi behielt der "Flying Scotsman" im entscheidenden siebten Satz die Nerven und gewann schließlich mit 4:3.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts-WM: Das Viertelfinale im TV, Livestream und Liveticker

Der Streamingdienst DAZN zeigt die komplette Weltmeisterschaft live. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet DAZN nur 9,99 Euro und ist dabei an jedem Monatsende kündbar.

Neben der Darts-Weltmeisterschaft zeigt das "Netflix des Sports" auch weiteren hochklassigen Sport. Dazu zählen ausgewählte Spiele der Champions League, alle Spiele der Europa League, sowie die Top-Fußball-Ligen Europas, US-Sport, Tennis oder Hockey.

Wer über kein DAZN-Abo verfügt, kann zwei der insgesamt sechs Partien dennoch im LIVETICKER bei SPOX mitverfolgen.

Darts-WM: Viertelfinale - Nachmittagssession

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 13:30 Uhr Nathan Aspinall Brendan Dolan im Anschluss Dave Chisnall Gary Anderson

Darts-WM: Viertelfinale - Abendsession