Darts-WM heute live im Livestream und TV: Der 6. Tag mit Daryl Gurney, Rowby-John Rodriguez und Dimitri van den Bergh

Am heutigen Dienstag steigt mit Daryl Gurney einer der Mitfavoriten auf den Titel in die Darts-WM ein. Außerdem begeht Shootingstar Dimitri Van den Bergh seinen WM-Auftakt. Was ihr alles über den 6. Tag der WM wissen müsst und wo ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Gurneys Stern ging 2017 im Ally Pally auf, als er bis ins Viertelfinale vordrang und dort erst am späteren Weltmeister Michael van Gerwen scheiterte. Mittlerweile ist Gurney zweifacher Major-Sieger und schlug im letzten großen Turnier vor der Weltmeisterschaft ausgerechnet "Mighty Mike" im Finale der Players Championship Finals.

Neben Gurney startet auch Youngster Dimitri Van den Bergh. Der Belgier ist einer der Shootingstars auf der PDC-Tour und verteidigte zuletzt seinen Junioren-WM-Titel gegen den das deutsche Talent Kevin Schindler. Außerdem sorgte Van den Bergh vor wenigen Wochen mit einem sensationellen 9-Darter für Aufsehen. Viele Experten prognostizieren dem 24-Jährigen eine erfolgreiche WM.

In der Nachmittags-Session steigt darüber hinaus in Rowby-John Rodriguez der erste Österreicher in das Turnier ein. Rodriguez trifft auf den Schnellwerfer Ricky Evans. Den Abschluss der frühen Session begehen Darren Webster und Vincent van der Voort. Insgesamt acht Partien stehen auf dem Programm.

Darts-WM: Wo und wann findet der 6. Tag statt?

Am heutigen Dienstag beginnt der Darts-Tag bereits um 13.30 Uhr. Um 20 Uhr startet die Abend-Session. Austragungsort ist der legendäre Ally Pally im Osten Londons.

Darts-WM heute live: Übersicht

Die Spiele um 13.30 Uhr

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. Runde 13.30 Uhr Robert Thornton Daniel Larsson 1. Runde Im Anschluss Ricky Evans Rowby-John Rodriguez 1. Runde Im Anschluss Krzysztof Ratajski Seigo Asada 2. Runde Im Anschluss Darren Webster Vincent van der Voort

Die Partien ab 20 Uhr

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. Runde 20 Uhr Steve Lennon James Bailey 1. Runde Im Anschluss Ron Meulenkamp Diogo Portela 1. Runde Im Anschluss Dimitri Van den Bergh Chuck Puleo 2. Runde Im Anschluss Daryl Gurney Ross Smith

Darts-WM 2019, Tag 6 im Livestream und TV verfolgen

Alle Session der Darts-WM werden live auf DAZN gezeigt und exklusiv von Elmar Paulke kommentiert. Weiterhin werden auch von Sport 1 und Sport 1+ mehrere Matches live gezeigt. Hier geht es zum Spielplan der kompletten WM.

Darts-WM 2019 live: Termine, Zeitplan