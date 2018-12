Darts-WM heute live - 4. Tag mit Dave Chisnall und Peter Wright: Übertragung im TV und Livestream

Am vierten Tag der Darts-WM in London steigen am heutigen Sonntag zwei weitere Weltklasse-Spieler ins Geschehen ein. Peter Wright und Dave Chisnall stehen in Runde zwei zum ersten Mal auf der Bühne. Außerdem erwarten euch sechs Erstrunden-Spiele. Unter anderem tritt der Saarländer Gabriel "Gaga" Clemens zu seiner WM-Premiere gegen Aden Kirk an.

Hier gibt es einen Überblick über die Partien des heutigen vierten Wettkampftages. In zwei Session stehen jeweils vier Begegnungen auf dem Programm.

Session eins startet um 13.30 Uhr, Session zwei um 20 Uhr. Jede Session besteht aus drei Erstrunden- und einem Zweitrunden-Match.

Darts-WM 2019, Tag 4: Partien, Zeitplan

Alle Spiele der Darts-WM werden live auf DAZN übertragen und exklusiv von Elmar Paulke kommentiert. Weiterhin werden auch von Sport 1 und Sport 1+ zahlreiche Matches live gezeigt. Hier geht es zum Spielplan der kompletten WM.

Darts-WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. Runde 13.30 Uhr Gabriel Clemens Aden Kirk 1. Runde im Anschluss William O'Connor Yordi Meeuwisse 1. Runde im Anschluss Brendan Dolan Yuanjun Liu 2. Runde im Anschluss Dave Chisnall Payne/J. Smith

1. Runde 20 Uhr Luke Humphries Adam Hunt 1. Runde im Anschluss Matthew Edgar Darius Labanauskas 1. Runde im Anschluss Ross Smith Paul Lim 2. Runde im Anschluss Peter Wright Alcinas/Ross

Darts-WM 2019 live: Zeitplan, Termine