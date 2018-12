Darts-WM heute live - 2. Tag mit Gary Anderson und Jamie Lewis: Übertragung im TV und Livestream

Am zweiten Tag der Darts-WM stehen auch bereits zwei Partien der zweiten Runde auf dem Programm (13.30 Uhr live auf DAZN). Auch Turnierfavorit Gary Anderson steigt ins Geschehen ein. Wann die Partien des zweiten Turniertages angesetzt sind und wo ihr sie verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Am zweiten Tag der Darts-WM stehen in zwei Session insgesamt acht Matches auf dem Turnierplan. Sowohl in der Mittags- als auch in der Abendsession werden drei Erstrunden- und eine Zweitrundenpartie ausgetragen. Auch Topfavorit Gary Anderson tritt abends zu seinem Auftaktmatch in Runde 2 an.

Darts-WM 2019 heute live: Partien, Spiele an Tag 2

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. Runde 13.30 Uhr Michael Barnard Jose De Sousa 1. Runde im Anschluss Alan Tabern Raymond Smith 1. Runde im Anschluss Paul Nicholson Kevin Burness 2. Runde im Anschluss Jamie Lewis Cody Harris 1. Runde 20 Uhr Danny Noppert Royden Lam 1. Runde im Anschluss Simon Stevenson Ted Evetts 1. Runde im Anschluss Chris Dobey Boris Koltsov 2. Runde im Anschluss Gary Anderson Paul Nicholson/Kevin Burness

Den gesamten Spielplan zur Darts-WM 2019 findet ihr hier.

Darts-WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der Darts-WM werden live auf DAZN übertragen - und exklusiv auf DAZN von Elmar Paulke kommentiert. Weiterhin werden auch von Sport 1 und Sport 1+ zahlreiche Matches live gezeigt.

Zusätzlich zur Weltmeisterschaft überträgt DAZN alle Major-Turniere und weitere Darts-Events. Auch andere Sportarten kommen bei DAZN nicht zu kurz. Der Streamingdienst zeigt ausgewählte Spiele der UEFA Champions League, alle Partien der Europa League sowie alle Begegnungen der Serie A, Primera Division und Ligue 1. Das Angebot von DAZN kann einen Monat kostenlos getestet werden und kostet anschließend 9,99 Euro monatlich.

Darts-WM 2019 live: Zeitplan, Termine