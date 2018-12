Darts-WM heute live: Das Halbfinale live im Livestream, TV und Liveticker

Am vorletzten Turniertag finden am heutigen Sonntag bei der Darts-WM die Halbfinal-Partien statt. Wer gegen wen spielt und wo ihr das Halbfinale im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Traum-Halbfinale ist perfekt. Die letzten beiden großen Namen der Darts-WM, Michael van Gerwen und Gary Anderson, treffen im heutigen Halbfinale aufeinander und kämpfen um einen der letzten beiden Plätze im Turnier. Beide Favoriten gaben sich bei 5:2 (Anderson vs. Chisnall) und 5:1 (van Gerwen vs. Joyce) wenig Blöße und zogen souverän in Runde der letzten vier ein.

Die andere Partie wird zwischen den beiden Engländern Nathan Aspinall und Michael Smith ausgetragen. Smith setzte sich mit 5:1 gegen Cross-Bezwinger Humphries durch, Aspinall schlug schon am Nachmittag den Nordiren Brendan Dolan.

2 x Halbfinale (Best of 11 Sets)