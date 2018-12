Darts-WM 2019: Elmar Paulke kommentiert die Weltmeisterschaft exklusiv auf DAZN

Pünktlich zur Weihnachtszeit öffnet der Alexandra Palace in London wieder seine Pforten für die besten Dartspieler des Planeten. Darts-Experte Elmar Paulke kommentiert das Event dieses Jahr exklusiv für euch auf DAZN.

Am 13. Dezember hat das Warten endlich ein Ende und in London beginnen die Darts-Weltmeisterschaften 2019 mit den Partien der ersten Runde. Am 1. Januar werden wir schließlich wissen, ob Rob Cross seinen letztjährigen Erfolg wiederholen kann, oder ob ein neuer Weltmeister die Sid-Waddell-Trophy in die Höhe stemmen darf.

Darts-WM 2019: Elmar Paulke kommentiert exklusiv auf DAZN

Die Darts-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr von Elmar Paulke exklusiv auf DAZN kommentiert. Der erfahrene Kommentator ist als die Stimme des Dartsports in Deutschland bekannt und kommentiert regelmäßig alle großen PDC-Events auf DAZN.

Paulke wird jede Mittags- sowie Abendsession der diesjährigen WM live für euch kommentieren und sich dazu regelmäßig bekannte Experten an seine Seite holen. Kevin Münch, Max Hopp, Martin Schindler und Rene Eidams sind nur ein paar der Namen, die für euch das Geschehen an Paulkes Seite verfolgen werden.

Darts-WM 2019 live: Was ist DAZN?

DAZN zeigt alle Spiele der Darts-WM sowie alle weiteren PDC-Events des Jahres live.

Darüber hinaus hat der Streaming-Dienst eine Menge weiteren Livesport im Programm. Dazu zählen das Beste der Champions League, Serie A, Ligue 1, Premier League und Primera Division sowie die gesamte Europa League. Hinzu kommen ausgewählte Spiele aus der NBA, MLB, NFL und NHL.

Das gesamte Angebot könnt ihr für 9,99 Euro im Monat nutzen, wobei die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats sogar kostenfrei sind. Bei Bedarf könnt ihr DAZN jederzeit monatlich wieder kündigen.

Darts-WM mit Paulke: Wann spielen die Deutschen und Österreicher?

In der ersten Runde, die eine Qualifikationsrunde darstellt, werden drei Deutsche und ein Österreicher in das Geschehen eingreifen. Die Auslosung vom 26. November ergab folgende Partien:

13. Dezember, ab 20 Uhr: Martin Schindler gegen Cody Harris - Der Sieger spielt am 14. Dezember gegen Jamie Lewis.

gegen Cody Harris - Der Sieger spielt am 14. Dezember gegen Jamie Lewis. 15. Dezember, 13.30 Uhr: Richard North gegen Robert Marijanovic - Der Sieger trifft am 21. Dezember auf Steve West.

- Der Sieger trifft am 21. Dezember auf Steve West. 16. Dezember, 13.30 Uhr: Gabriel Clemens gegen Aden Kirk - Der Sieger bekommt es am 21. Dezember mit John Henderson zu tun.

gegen Aden Kirk - Der Sieger bekommt es am 21. Dezember mit John Henderson zu tun. 18. Dezember, 13.30 Uhr: Ricky Evans - Rowby-John Rodriguez (Österreich): Der Sieger muss am 20. Dezember gegen Cristo Reyes ran.

Der Spielplan der Darts-WM 2019