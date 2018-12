Darts-WM: Alan Norris scheitert in Runde 3 - Dave Chisnall furios

Alan Norris ist bei der Darts-WM 2019 (täglich LIVE auf DAZN) zwei Tage nach seinem Krimi-Sieg gegen Steve Lennon nach einem erneut nervenaufreibenden Match über die volle Distanz in der dritten Runde ausgeschieden.







Gegen seinen englischen Landsmann Ryan Joyce konnte "Chuck Norris" eine zwischenzeitliche 2:0-Satzführung nicht nutzen und unterlag am Ende mit 3:4.

Norris verliert nächsten Krimi - Chisnall furios

In seinem Zweitrundenmatch gegen Lennon war Norris im Tiebreak noch erfolgreich gewesen. Der nominelle Außenseiter Joyce, aktuell nur die Nummer 75 der PDC Order of Merrit, zeigte sich wie schon beim 3:0 zuvor gegen Simon Whitlock von seiner besten Seite und trifft nun in der Runde der letzten 16 entweder auf Ex-Weltmeister James Wade oder Keegan Brown.

Kurzen Prozess machte kurz darauf Dave Chisnall, der dem Belgier Kim Huybrechts beim klaren 4:0 nicht den Hauch einer Chance ließ und souverän ins Achtelfinale einzog.

Darts-WM: Hopp trifft auf Michael van Gerwen

Am Abend wartet auf Deutschlands letzte Hoffnung Max Hopp in seinem Drittrundenmatch die wohl schwerste aller möglichen Aufgaben. Der Maximiser bekommt es im letzten Spiel der Abendsession mit dem Weltranglistenersten Michael van Gerwen zu tun (zum LIVETICKER).

Der 10. Tag der Darts-WM im Überblick:

Nachmittagssession

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Ryan Joyce 4:3 Alan Norris Dave Chisnall 4:0 Kim Huybrechts Daryl Gurney Jamie Lewis

Abendsession (ab 20 Uhr)