Darts-WM - Auslosung: Lösbare Aufgaben für die Deutschen

Für die deutschen Vertreter hat die Auslosung der Darts-WM in London lösbare Aufgaben in der ersten Runde ergeben. Der gesetzte Max Hopp, der zum Auftakt ein Freilos hat, misst sich in Runde 2 entweder mit Danny Noppert oder Royden Lam.

Junioren-Vizeweltmeister Martin Schindler trifft zum Auftakt auf Cody Harris. Gabriel Clemens bekommt es mit Aden Kirk zu tun. Robert Marijanovic, Sieger der BILD Super League, muss Richard North gegen ran. Im Falle eines Weiterkommens träfe Schindler auf Jamie Lewis, Clemens auf John Henderson und Marijanovic auf Steve West.

Darts-WM: Die 1. Runde in der Übersicht

Spieler 1 Spieler 2 Alan Tabbern Raymond Smith Danny Noppert Royden Lam Simon Stevenson Ted Evetts Matthew Edgar Darius Labanauskus Ryan Joyce Anastasia Dobromislova Steve Lennon James Bailey Krzysztof Ratajski Seigo Asada Keegan Brown Karel Sedlacek Ross Smith Paul Lim Martin Schindler Cody Harris Josh Payne Jeff Smith Robert Thornton Daniel Larsson Paul Nicholson Kevin Burness Michael Barnard Jose De Sousa Vincent van der Voort Laurence Ilagan Chris Dobey Boris Koltsov Jeffrey de Zwaan Nitin Kumar Ricky Evans Rowby-John Rodriguez Dimitri Van den Bergh Chuck Puleo Luke Humphries Adam Hunt Ryan Searle Stephen Burton William O'Connor Yordi Meeuwise Ron Meulenkamp Diogo Portela Gabriel Clemens Aden Kirk Nathan Aspinall Geert Nentjes Jeffrey de Graaf Noel Malicdem Wayne Jones Devon Petersen Toni Alcinas Craig Ross Mickey Mansell Jim Long Brendan Dolan Yuanjun Liu Jan Dekker Lisa Ashton Richard North Robert Marijanovic

Darts-WM: Top-32 greifen erst in der 2. Runde ein

Die Top-Spieler sind in der 1. Runde noch nicht gefordert. Die Top-32 der PDC Order of Merit sind gesetzt und greifen erst in der 2. Runde ein. Sie treffen auf die Sieger der ersten Runde.