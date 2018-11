Players Championship Finals: Max Hopp siegt, Weltmeister Cross ausgeschieden

Max Hopp hat die erste Runde der Players Championship Finals in Minehead überstanden. Der deutschen Nummer eins gelang bei seinem Debüt bei den Finals ein 6:4-Sieg gegen Steve West. Martin Schindler hingegen ist in der ersten Runde bereits ausgeschieden - ebenso wie Weltmeister Rob Cross.

Beim letzten Major-Event vor der Weltmeisterschaft konnte Hopp zum ersten Mal in seiner Karriere gegen Steve West gewinnen. Am gesamten Nachmittag hatte kein Teilnehmer ein besseres Average als der Deutsche. Am Samstag muss Hopp in der zweiten Runde gegen den Weltranglisten-Zweiten Peter Wright ran.

Martin Schindler erwischte einen gebrauchten Tag. Der Deutsche unterlag mit 1:6 gegen Nathan Aspinall. Aber für Schindler ist der Aufenthalt in Minehead noch nicht beendet, denn am Sonntagabend kommt es zum World Youth Championship Final gegen Dimitri van den Bergh.

Mit Gabriel Clemens war ein weiterer Deutscher erfolgreich. Der Saarländer gewann mit 6:3 gegen Andrew Gilding. In der zweiten Runde trifft Clemens auf James Wilson.

Weltmeister Rob Cross ausgeschieden

Weltmeister Rob Cross schied hingegen überraschend deutlich mit 1:6 gegen Cristo Reyes aus. Michael van Gerwen machte es besser und gewann am Abend souverän mit 6:1 gegen Matthew Edgar.

Der Österreicher Mensur Suljovic hatte das Turnier aus familiären Gründen abgesagt.

Players Championship Finals - Tag 2 live auf DAZN

Alle Sessions der Players Championship Finals werden live auf DAZN übertragen. So sieht der Spielplan für Samstag (ab 13.45 Uhr) aus:

Daryl Gurney vs. Ryan Searle James Wade vs. Nathan Aspinall Dave Chisnall vs. Chris Dobey Cristo Reyes vs. Steve Lennon Gary Anderson vs. Simon Whitlock Michael van Gerwen vs. Keegan Brown Peter Wright vs. Max Hopp Stephen Bunting vs. Madars Razma James Wilson vs. Gabriel Clemens Jeffrey de Zwaan vs. Ricky Evans Stephen Burton vs. Darren Webster Ian White vs. Brendan Dolan Danny Noppert vs. Mervyn King Michael Smith vs. Jonny Clayton Steve Beaton vs. Joe Cullen Adrian Lewis vs. Krzysztof Ratajsk

Im Anschluss werden die Achtelfinals ausgespielt. DAZN überträgt die Abendsession ab 20 Uhr.