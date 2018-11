Darts: Schindler verliert Junioren-WM-Finale gegen Van den Bergh

Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler hat das Finale der PDC World Youth Championship verloren. Im Finale war Schindler am Ende chancenlos gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh.

Gegen den 24 Jahre alten Titelverteidiger bei der Junioren-WM lief Schindler im Butlins Resort in Minehead von Beginn an einem Rückstand hinterher, kassierte das Break zum 0:2 und verlor am Ende mit 3:6. Van den Bergh warf den deutlich höheren Average und zeigte sich auch auf die Doppel sicherer.

Für seinen Titel bekommt Van den Bergh eine Siegprämie von 10.000 Pfund, "The Wall" Schindler muss sich mit der Hälfte zufriedengeben. Für ihn war es die fünfte Niederlage im siebten Duell mit Van den Bergh.

