Grand Slam of Darts: 3. Spieltag mit Unterbuchner, Anderson und MvG heute im Livestream und TV

Am heutigen Dienstag stehen die letzten Gruppenspiele des diesjährigen Grand Slam of Darts an. Für den letzten verbliebenen Deutschen Michael Unterbuchner geht es in der Partie gegen Ian White um den Einzug in die zweite Runde. Auch Michael van Gerwen muss noch zittern. Hier erfahrt Ihr alles zum Spielplan und der Übertragung im Livestream und TV.

Der Grand Slam ist eines der letzten großen Turniere vor der Mitte Dezember beginnenden Darts WM. Zugleich ist es das einzige Turnier im Jahr, bei dem die besten Spieler der beiden Verbände PDC und BDO gemeinsam antreten.

Grand Slam of Darts heute live im Livestream und TV

Die Abendsession mit den letzten Partien der Gruppen A-D beginnt heute um 20 Uhr. Zur gleichen Zeit startet auch die Übertragung bei DAZN . Als Kommentator verfolgt wie gewohnt Darts-Experte Elmar Paulke das Geschehen live für Euch.

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt alle Spiele des Grand Slam of Darts sowie alle weitern Major Turniere der PDC. Hinzukommen ausgewählte Begegnungen der Premier League, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League und die gesamte Europa League. 9,99 zahlt Ihr monatlich, wobei ihr DAZN die ersten vier Wochen sogar kostenfrei testen könnt.

Im TV überträgt der Sportsender Sport1 ebenfalls alle Partien. Ab 20 Uhr beginnt dort die Übertragung, die ihr auch im Livestream verfolgen könnt.

Die Deutschen beim Grand Slam of Darts: Unterbuchner, Hopp, Schindler

Michael Unterbuchner hat das Erreichen der Achtelfinals in eigener Hand. Wenn der Münchener sein Duell gegen Ian White gewinnt, steht er in der nächsten Runde. Die anderen beiden Deutschen mussten sich dahingegen am gestrigen Tage schon aus dem Turnier verabschieden. Max Hopp verlor seine Partie gegen Jim Williams knapp mit 4:5, während Martin Schindler zwar einen 5:4-Sieg gegen den Österreicher Mensur Suljovic feierte, in der Summe aber dennoch nur auf dem letzten Platz landete.

Grand Slam of Darts: Alle Spiele vom Mittwoch

James Wade - Mark Webster

Gary Anderson - Steve Hine

Ian White - Michael Unterbuchner

Keegan Brown - Wesley Harms

Michael van Gerwen - Joe Murnan

Jonny Clayton - Gary Robson

Krzysztof Ratajski - Adam Smith-Neale

Michael Smith - Raymond van Barneveld

