Grand Slam of Darts: 3. Spieltag mit Hopp, Schindler und Suljovic heute live im Livestream und TV

Am dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase des Grand Slam of Darts geht es für die deutschen Starter um den Einzug in die zweite Runde. Hier erfahrt ihr alles zum Spielplan sowie der Übertragung im Livestream und TV.

Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier im Darts-Kalender, bei dem die besten Spieler der beiden Verbände PDC und BDO direkt gegeneinander antreten. Heute dürfen sich die Fans dabei auf ganz besonderes Duell freuen: In der Gruppe G kommt es zum deutsch-österreichischen Duell zwischen Martin Schindler und Mensur Suljovic.

Grand Slam of Darts heute live im Livestream und TV

Die gesamte Abendsession des 3. Spieltags könnt ihr heute live auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst ist live ab 20 Uhr auf Sendung. Kommentator des Events ist wie gewohnt Darts-Experte Elmar Paulke.

DAZN zeigt auch alle weiteren Spieltage des Grand Slam of Darts sowie alle anderen Major Turniere der PDC. Hinzu kommen eine Menge weiterer Livesport, wie z.B. ausgewählte Partien der Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1, Champions League und die gesamte Europa League. Das gesamte Angebot könnt ihr bereits für 9,99 Euro im Monat genießen, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenfrei sind.

Zusätzlich könnt ihr die heutigen Spiele auch im TV auf Sport1 sehen. Der Sportsender startet seine Übertragung ab 20.15 Uhr und bietet zudem auch einen Livestream an.

Grand Slam of Darts: Alle Spiele vom Montag

Live ab 20 Uhr:

Rob Cross - Ryan Searle

Andrew Gilding - Glen Durrant

Simon Whitlock - Gerwyn Price

Mensur Suljovic - Martin Schindler

Stephen Bunting - Scott Mitchell

Max Hopp - Jim Williams

Peter Wright - Josh Payne

Dimitri Van den Bergh - Mark McGeeney

Grand Slam of Darts: Hopp, Schindler und Suljovic

Für Max Hopp muss heute gegen den bisher sieglosen Jim Williams unbedingt ein Sieg her, will er sich noch Hoffnungen auf das Erreichen der zweiten Runde machen. Gleichzeitig hofft der Maximiser darauf, dass Peter Wright in der anderen Partie der Gruppe Josh Payne schlägt.

Für Martin Schindler wird ein Weiterkommen dahingegen nahezu unmöglich. Die deutsche Nummer zwei hat seine beiden bisherigen Duelle verloren und muss Mensur Suljovic daher schon fast zu Null schlagen. Dieser steht wiederum aber auch noch nicht sicher in der nächsten Runde und wird alles auf einen Sieg setzen.

Grand Slam of Darts: Die letzten Turniersieger