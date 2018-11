Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Die Mittwochsspiele mit Suljovic, Wright und Price im TV und Livestream

Nachdem gestern die Gruppenphase endete, stehen am heutigen Mittwoch die ersten vier Achtelfinalpartien beim Grand Slam of Darts an. Hier erfahrt ihr alles zum Spielplan und der Übertragung im Livestream und TV.

Die restlichen Spiele der Runde der besten 16 Spieler finden am Donnerstagabend statt.

Grand Slam of Darts heute live im Livestream und TV

Am heutigen Mittwochabend stellt sich ab 20 Uhr heraus, welche vier Spieler als erstes den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Mit Start des Events beginnt auch die Übertragung bei DAZN, Kommentator ist Elmar Paulke.

Alternativ zu diesem Angebot bietet auch der Free-TV-Sender Sport1 die Spiele des Grand Slam of Darts an. Dort beginnt die Übertragung ab 20.30 Uhr sowohl im TV als auch im Livestream.

Grand Slam of Darts: Die Mittwochsspiele im Überblick

Im Gegensatz zu den Gruppenspielen, wo im Modus Best of 9 Legs gespielt wurde, spielen die Akteure im Achtelfinale im Modus Best of 19 Legs.

Stephen Bunting - Dimitri van den Bergh

Gerwyn Price - Josh Payne

Rob Cross - Mensur Suljovic

Peter Wright - Simon Whitlock

Grand Slam of Darts: Modus, Preisgeld

Das Besondere am Grand Slam of Darts ist, dass die 32 besten Spieler der PDC und der BDO daran teilnehmen. Die PDC (Professional Darts Corporation) und die BDO (British Darts Organisation) sind zwei verschiedene Dartsverbände. Die PDC wurde 1992 in Konkurrenz zur BDO gegründet und ist der bekanntere Verband.

Insgesamt kämpfen die Teilnehmer um ein Preisgeld von 450.000 Pfund (516.000 Euro), der Sieger bekommt 150.000 Pfund (172.000 Euro).

