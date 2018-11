Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Die Donnerstagsspiele mit van Gerwen, Anderson und Unterbuchner im TV und Livestream

Nachdem am Mittwoch die ersten vier Achtelfinalpartien beim Grand Slam of Darts gespielt wurden, stehen am Donnerstag die anderen vier Matches auf dem Programm. Hier erfahrt ihr alles zum Spielplan und der Übertragung im Livestream und TV.

Martin Unterbuchner hat sich in der Gruppe D sensationell durchgesetzt und spielt nun um den Einzug ins Viertelfinale.

Grand Slam of Darts heute live im Livestream und TV

Ab 20 Uhr beginnt der zweite Teil des Achtelfinals. Von da an ist das Streamingportal DAZN auf Sendung und überträgt die vier Partien live. Kommentiert wird der Grand Slam of Darts von Elmar Paulke.

Der Streamingdienst hat neben allen Major Turnieren der PDC auch viele weitere Sporthighlights im Angebot. So zeigt DAZN beispielsweise im Fußball Begegnungen der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A oder Ligue 1. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich.

Zudem bietet auch der Free-TV-Sender Sport1 die Spiele des Grand Slam of Darts an. Dort beginnt die Übertragung ab 20.30 Uhr sowohl im TV als auch im Livestream.

Grand Slam of Darts: Die Donnerstagsspiele im Überblick

Im Gegensatz zu den Gruppenspielen, wo im Modus Best of 9 Legs gespielt wurde, spielen die Akteure im Achtelfinale im Modus Best of 19 Legs.

Jonny Clayton - Krzysztof Ratajski

James Wade - Martin Unterbuchner

Gary Anderson - Wesley Harms

Michael Smith - Michael van Gerwen

Grand Slam of Darts: Die letzten Turniersieger