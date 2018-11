Darts-Weltmeisterschaft 2019: Auslosung, Modus, Spielplan, Übertragung

Am Montag steht um 18 Uhr die Auslosung zur Darts-WM 2019 an. SPOX gibt euch alle Informationen zur Auslosung, zum Modus, dem Spielplan und der Übertragung im TV und Livestream.

Der Engländer Rob Cross gewann bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft 2018 gegen seinen Landsmann Phil Taylor mit 7:2.

Wo und wann findet die Darts-WM statt?

Die Darts-WM findet von 13. Dezember bis 1. Januar 2019 statt. Austragungsort ist der Alexandra Palace, auch bekannt unter dem Spitznamen Ally Pally, im Londoner Stadtbezirk Haringey. Das Gesamtpreisgeld der WM beläuft sich auf 2,5 Millionen Pfund, dies sind rund 2,8 Millionen Euro. Der Weltmeister bekommt neben der nach Darts-Legende Sid Waddel benannten Trophäe eine Siegprämie in Höhe von 500.000 Pfund (rund 570.000 Euro).

Darts-Weltmeisterschaft: Auslosung, und Spielplan

Zum ersten Mal in der Geschichte der Darts-WM treten insgesamt 96 Spieler an. 32 internationale Qualifikanten treffen in der ersten Hauptrunde auf die 32 besten Spieler der Pro Tour Order of Merit. Die 32 besten Spieler der Welt (PDC Order of Merit) sind gesetzt und greifen erst in der zweiten Runde ins WM-Geschehen ein.

Am Montag findet um 18 Uhr die Auslosung für die erste Hauptrunde statt. Vom 13. bis 19. Dezember werden zunächst drei Erstrundenspiele und jeweils eine Zweitrundenpartie ausgetragen.

Runde Datum 1. Runde 13. - 19.12 2. Runde 13. - 21.12 3. Runde 22. - 27.12 Achtelfinale 27. - 28.12 Viertelfinale 29.12 Halbfinale 30.12 Finale 01.01.19

Der Modus verändert sich bei zunehmendem Turnierverlauf. In der Vorrunde wird Best-of-3 gespielt. Dieser Satz-Modus steigert sich auf Best-of-13 im Finale der Darts-WM. Ein Satz besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Legs.

© getty

Die Darts-Weltmeisterschaft live im TV und Livestream

Alle Sessions der Darts-WM werden vom Streamingdienst DAZN übertragen. Das Portal zeigt sowohl die Nachmittagssessions als auch die Abendsessions komplett live.

Melde dich jetzt bei DAZN an und verfolge die Darts Weltmeisterschaft live!

Neben allen Major-Turnieren und weiteren ausgewählten Events im Darts hat DAZN aber auch noch andere Sportarten im Angebot. So zeigt DAZN beispielsweise ausgewählte Spiele der UEFA Champions League und der Premier League live. Darüber hinaus kann man alle Partien der Europa League, Serie A, Primera Division sowie der Ligue 1 verfolgen. Zudem sind Übertragungen der US-Sportligen im Programm. Das komplette Angebot kostet 9,99 Euro monatlich und kann für einen Monat kostenlos getestet werden.

Neben DAZN zeigt Sport 1 sowie Sport 1+ einige Sessions der Darts-Weltmeisterschaft live.