European Darts Championship: Max Hopp scheitert im Halbfinale der Darts-EM

Max Hopp hat bei der EM in Dortmund den ersten Finaleinzug eines Deutschen in ein Majorturnier der Professional Darts Corporation (PDC) nur knapp verpasst. Der Weltranglisten-35. unterlag im Halbfinale vor 7000 Zuschauern in der Westfalenhalle dem 26 Positionen besser klassierten Engländer James Wade mit 10:11.

"Ich habe mental den Fokus verloren, das hat er ausgenutzt", sagte Hopp mit Tränen in den Augen: "Ich war so nah dran an meinem großen Ziel, das ist natürlich ein sehr trauriger Moment. Danke an die Zuschauer, ich habe hier sehr viel mitgenommen."

Hopp hatte mit 8:4 in Führung gelegen und vergab beim Stand von 10:9 drei Matchdarts. Für Wade, der am späteren Abend im Finale auf den Australier Simon Whitlock trifft, war es der fünfte Sieg im fünften Spiel gegen den 22-jährigen Deutschen.

Hopp erhält für seinen größten Karriereerfolg ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Pfund (22.500 Euro), der Turniersieger bekommt 100.000 Pfund (112.000 Euro).

Bei der offenen EM treten die 32 besten Spieler der European Tour an. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen aus den Niederlanden, der das Turnier in den vergangenen vier Jahren gewonnen hatte, schied schon im Achtelfinale aus. Martin Schindler (Strausberg) war zum Auftakt 3:6 an Wade gescheitert.