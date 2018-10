Mensur Suljovic im Livestream: Halbfinale beim Darts World Grand Prix gratis sehen

Mensur Suljovic zeigt auf der PDC-Tour erneut auf und steht beim Darts World Grand Prix bereits im Halbfinale. Dort trifft der Wiener am Donnerstag auf Peter Wright. (ab 20 Uhr live auf DAZN). SPOX erklärt, wo "The Gentle" im Livestream zu sehen ist.

Der World Grand Prix geht vom 30. September bis 6. Oktober in Dublin über die Bühne. Gespielt wird dabei im Citywest Hotel. Als Titelverteidiger geht in diesem Jahr der Nordire Daryl Gurney ins Rennen. Mensur Suljovic schlug in der ersten Runde James Wade, im Achtelfinale setzte er sich gegen Ian White durch. The Gentle gab bislang noch keinen Satz ab.

Darts World Grand Prix: Wo kann ich Mensur Suljovic live sehen?

Wie gewohnt sind die Highlights des Darts-Zirkus im Livestream auf DAZN zu sehen, so auch der World Grand Prix. Am Mittwoch werden die Zweitrundenbegegnungen abgeschlossen.

Das Duell zwischen The Gentle Mensur Suljovic und Iceman Gerwyn Price ist als erste um 20 Uhr angesetzt. Weiters überträgt die PDC über ihren offiziellen, kostenpflichtigen Livestream. Gespielt wird diesmal auf drei Gewinnsätze

Mensur Suljovic beim World Grand Prix

Runde Gegner Ergebnis/Livestream 1. Runde James Wade 2:0 Achtelfinale Ian White 3:0 Viertelfinale Gerwyn Price 3:2 Halbfinale Peter Wright DAZN

PDC-Tour: World Grand Prix mit besonderem Modus

Ein Highlight stellt der World Grand Prix vor allem durch eine Besonderheit dar: Es handelt sich dabei um das einzige große Major-Turnier, das im Modus Double-In/Double-Out gespielt wird.

Die Profis müssen jedes Leg also nicht nur über ein Doppelfeld beenden, sondern es auch über ein Doppelfeld eröffnen. Mensur Suljovic zielt dabei häufig auf seine bevorzugte Doppel-14.