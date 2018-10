European Darts Championship heute live: Übertragung und Livestream zur Darts-EM in Dortmund

In Dortmund wird bei der European Darts Championship der Europameister ermittelt. Hier gibt es alle Informationen zu Tag 2 bei der EM sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Aus deutscher Sicht wird es am Nachmittag interessant. Da bestreiten nämlich Max Hopp und Martin Schindler ihre Auftaktpartien.

European Darts Championship: Wann und wo findet die 1. und 2. Runde statt?

Bereits gestern Abend wurden acht Partien der 1. Runde ausgetragen. Am heutigen Freitag, 26. Oktober, wird in der Nachmittagssession ab 13.45 Uhr die 1. Runde beschlossen. In der Abendsession ab 20 Uhr werden die ersten vier Matches der 2. Runde ausgespielt.

European Darts Championship: Die Matches der Nachmittagssession

Spieler 1 Spieler 2 Jonny Clayton James Wilson Darren Webster Stephen Bunting Gerwyn Price Kyle Anderson Mensur Suljovic Cristo Reyes Daryl Gurney Ricky Evans Max Hopp William O'Connor James Wade Martin Schindler Adrian Lewis Dave Chisnall

European Darts Championship: Die Matches der Abendsession

Spieler 1 Spieler 2 Joe Cullen Michael Smith Simon Whitlock Peter Wright Richard North Rob Cross Michael van Gerwen Steve West

Darts-EM: Wo kann ich die European Darts Championship live verfolgen?

Im deutschen Free-TV kann man die Darts-EM nicht sehen. Dafür hat sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Übertragung gesichert. Das Streamingportal zeigt sowohl alle Sessions komplett live.

Melde dich jetzt bei DAZN an und verfolge die European Darts Championship!

Neben Darts hat DAZN aber auch noch andere Sportarten im Angebot. So zeigt DAZN beispielsweise ausgewählte Spiele der UEFA Champions League und der Premier League live. Darüber hinaus kann man alle Partien der Europa League, Serie A, Primera Division sowie der Ligue 1 verfolgen. Zudem sind Übertragungen der US-Sportligen im Programm inkludiert. Das komplette Angebot kostet 9,99 Euro monatlich und kann für einen Monat kostenlos getestet werden.

Darts-EM: Zeitplan