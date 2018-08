Brisbane Darts Masters: Livestream-Übertragung, Datum, Teilnehmer, Modus

Mit den Brisbane Darts Masters steht von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August (live bei DAZN), das letzte Turnier der diesjährigen World Series an, bevor es dann im November zum großen Finale in Wien kommt. SPOX gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Informationen zum Turnier und die Live-Übertragung.

Brisbane Darts Masters: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die Brisbane Darts Masters beginnen am Freitag, 17. August, und enden am Sonntag, 19. August. Die Sessions beginnen jeweils um 11 Uhr deutscher Zeit. Das Finale wird am Sonntag um 14 Uhr ausgetragen. Stattfinden wird das Turnier im Brisbane Convention & Exhibition Centre. Es ist die erste Ausgabe des Turniers.

Brisbane Darts Masters im Livestream verfolgen

Alles Spiele der Brisbane Masters werden live vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Übertragung beginnt jeweils kurz vor Beginn der Session um 11 Uhr.

Neben den Brisbane Masters zeigt DAZN alle wichtigen PDC-Events sowie zahlreiche andere Sportarten live. So überträgt das Netflix des Sports etwa die europäischen Topligen Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie Champions League und Europa League. Der Dienst kostet monatlich 9,99 Euro, der erste Monat ist allerdings gratis.

Das sind die Teilnehmer bei den Brisbane Darts Masters

Bei den Brisbane Darts Masters treten insgesamt 16 Spieler teil. Acht von ihnen werden von der PDC anhand der Order eingeladen und stellen somit die besten Spieler der Welt dar. Die anderen acht Teilnehmer sind Lokalmatadoren, die sich aufgrund von verschiedenen Turnieren und Ranglisten qualifiziert haben.

Teilnehmer PDC Teilnehmer Ozeanien Michael van Gerwen Corey Cadby Peter Wright Tim Pusey Rob Cross Rymond Smith Gary Anderson Mark Cleaver Simon Whitlock Damon Heta Kyle Anderson Gordon Mathers Michael Smith Barry Gardner Raymond van Barneveld Justin Thompson

Brisbane Darts Masters: Der Modus

In der ersten Runde tritt je ein gesetzter Spieler gegen einen lokalen Qualifikanten, wobei der Sieger die nächste Runde erreicht. Wie bei den meisten anderen Turnieren auch, erhöht sich mit jeder Runde die Anzahl der Legs, die benötigt werden, um zu gewinnen.

Runde 1: Best of 11 Legs - Zu Beginn reichen sechs Legs für den Sieg

Viertelfinale: Best of 19 Legs - Am zweiten Tag des Turniers müssen zehn Legs gewonnen werden, um eine Runde weiterzukommen.

Halbfinale: Best of 21 Legs - In der Runde der letzten vier müssen dann elf Legs für den Finaleinzug gewonnen werden.

Finale: Best of 21 Legs - Im Finale bleibt dann der Modus aus der vorigen Runde bestehen.

World Series of Darts: Die Turniere 2018 im Überblick