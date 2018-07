US Darts Masters im Livestream auf DAZN: Datum, Spielplan, Teilnehmer

US Darts Masters US Darts Masters: Tag 1 World Championship Kickboxing Buakaw Banchamek vs Michael Krcmar US Darts Masters US Darts Masters: Tag 2 7's Grand Prix Series Exeter: Tag 1 US Darts Masters US Darts Masters: Tag 3 7's Grand Prix Series Exeter: Tag 2 IndyCar Series Iowa Corn 300 Shanghai Darts Masters Shanghai Darts Masters: Tag 1 Shanghai Darts Masters Shanghai Darts Masters: Tag 2 World Championship Boxing Manny Pacquiao vs Lucas Matthysse IndyCar Series Honda Indy Toronto Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 1 Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 2

Bei der World Series of Darts stehen die US Darts Masters in Las Vegas auf dem Programm. Wann finden sie statt und wer ist dabei? SPOX hat die wichtigsten Infos zum Turnierplan und Teilnehmerfeld und erklärt, wo ihr das Event im Livestream verfolgen könnt.

Titelverteidiger bei den US Darts Masters ist Michael van Gerwen. 2017 setzte er sich im Finale 8:6 gegen Daryl Gurney durch.

Wo und wann finden die US Darts Masters statt?

Die US Darts Masters sind Teil der World Series und finden zum zweiten Mal statt, 2018 wird es im Mandalay Bay Resort&Casino in Las Vegas ausgetragen. Das Turnier wird an zwei Tagen durchgezogen. Während am 6. Juli lediglich die erste Runde gespielt wird, finden am 7. Juli sowohl das Viertelfinale, Halbfinale als auch das Finale statt.

Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt die erste Session am Donnerstag um 21 Uhr deutscher Zeit. Das sind die Übertragungszeiten bei DAZN:

Session Datum - Uhrzeit 1 Donnerstag (05.07.) - 21 Uhr 2 Freitag (06.07.) - 21 Uhr 3 Samstag (07.07.) - 21 Uhr

US Darts Masters 2018 im Livestream auf DAZN

Beim Streamingdienst DAZN wird das komplette Turnier im Livestream zu sehen sein. DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an, danach kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar. Neben Darts hat DAZN die europäischen Topligen im Fußball, Handball und Basketball sowie die amerikanischen Profiligen NBA, NFL, MLB und NHL im Programm. Die Highlights aller Fußball-Weltmeisterschaftsspiele sind ebenfalls zu sehen.

Außerdem bietet die PDC einen kostenpflichtigen Livestream im Internet an.

US Darts Masters 2018: Die Teilnehmer

Das US Darts Masters 2018 ist Teil der World Series und somit ein Einladungsturnier, wobei die Top 8 Spieler gesetzt sind. Diese sind:

Michael van Gerwen

Peter Wright

Rob Cross

Gary Anderson

Daryl Gurney

Gerwyn Price

Michael Smith

James Wade

Darüber hinaus qualifizieren sich acht weitere Spieler der North American Championship für das Turnier. Am Dienstag haben sich Dennis Sayre und John Norman Junior bei der Qualifikation durchgesetzt.

Spielplan und Spielmodus im Überblick

Die Paarungen für die erste Runde werden ausgelost, sobald alle Teilnehmer feststehen.

Spielrunde Modus 1. Runde Best of 11 Legs Viertelfinale Best of 15 Legs Halbfinale Best of 15 Legs Endspiel Best of 15 Legs

US Darts Masters: Die Preisgelder

Für die Teilnehmer geht es in Las Vegas nicht nur um die hohen Preisgelder, sondern auch um Punkte für die Rangliste der World Series of Darts.