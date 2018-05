World Cup of Darts 2018: Alle Infos zur Team-WM in Frankfurt

World Championship Live Schweden -

Der World Cup of Darts findet in diesem Jahr schon zum fünften Mal in der Eissporthalle in Frankfurt am Main statt. Insgesamt 32 Nationen gehen vom 31. Mai bis zum 3. Juni auf die Jagd nach dem Titel, auch Deutschland ist dabei. Hier gibt es alle Infos zu den Teilnehmern, Terminen, Sessions und dem Spielplan. DAZN überträgt alle Sessions der Team-WM live im Livestream.

Was ist der World Cup of Darts?

Der World Cup of Darts gilt als Team-WM der PDC. Sie wird im Jahr 2018 vom 31. Mai bis 3. Juni ausgetragen und findet zum achten Mal statt.

Titelverteidiger sind die Niederlande, die sich 2017 in Person von Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld die Krone aufsetzten.

Modus beim World Cup of Darts

Insgesamt nehmen 32 Nationen teil (acht gesetzte Teams), die von jeweils zwei Spielern repräsentiert werden. Während die erste Runde am Donnerstag und Freitag als Doppel (best of 9 Legs) ausgetragen wird, beginnen die Paarungen ab der zweiten Runde mit Einzel-Matches.

Sollte es nach den beiden Einzeln (best of 7 Legs) Unentschieden stehen, wird die Paarung im Doppel (best of 7 Legs) entschieden.

Im Finale werden zunächst zwei Einzel und danach ein Doppel gespielt (jeweils best of 7 Legs). Sollte noch keine Entscheidung gefallen sein, werden zwei weitere Einzel gespielt.

Wo kann ich den World Cup of Darts sehen?

Das Streaming-Portal DAZN überträgt alle Sessions des World Cup of Darts live. Kommentiert wird die Team-WM vom legendären Darts-Kommentator Elmar Paulke.

World Cup of Darts: Die Auslosung der ersten Runde

Schottland (1) USA Dänemark Brasilien Österreich (8) Japan Italien Kanada Wales (5) Thailand Schweiz China Australien (4) Hongkong Russland Spanien England (2) Tschechien Neuseeland Singapur Belgien (7) Irland Griechenland Finnland Nordirland (6) Polen Schweden Deutschland Niederlande (3) Gibraltar Ungarn Südafrika

World Cup of Darts 2018: Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 31.05.2018

Abendsession (ab 20.00 Uhr live auf DAZN )

Erste Runde:

Italien - Kanada

Russland - Spanien

Schweiz - China

Dänemark - Brasilien

Wales (5) - Thailand

Australien (4) - Hongkong

Schottland (1) - USA

Österreich (8) - Japan

Freitag, 01.06.2018

Abendsession (ab 20.00 Uhr live auf DAZN )

Erste Runde:

Neuseeland - Singapur

Griechenland - Finnland

Nordirland (6) - Polen

Ungarn - Südafrika

Belgien (7) - Irland

England (2) - Tschechien

Schweden - Deutschland

Niederlande (3) - Gibraltar

Samstag, 02.06.2018

Nachmittags-Session (ab 14.00 Uhr live auf DAZN )

Zweite Runde:

Wales/Thailand - Schweiz/China

Australien/Hongkong - Russland/Spanien

Österreich/Japan - Italien/Kanada

Schottland/USA - Dänemark/Brasilien

Abend-Session (ab 20.00 Uhr live auf DAZN )

Zweite Runde:

Belgien/Irland - Griechenland/Finnland

England/Tschechien - Neuseeland/Singapur

Nordirland/Polen - Schweden/Deutschland

Niederlande/Gibraltar - Ungarn/Südafrika

He's got the Power: Die unfassbare Karriere von The Power © getty 1/39 Phil Taylors Karriere ist beendet. Bei seiner letzten WM unterlag The Power im Finale deutlich mit 2:7 gegen Rob Cross © getty 2/39 Gänsehaut-Moment! Taylor betritt letztmals die Bühne - unter dem Jubel der Fans © getty 3/39 Der Engländer ist bereits vor dem Start sehr emotional. Man sieht es an den glasigen Augen © getty 4/39 Er muss sich schließlich Cross geschlagen geben, der einfach der klar bessere Spieler war © getty 5/39 Nach einer grandiosen WM konnte die Legende trotzdem erhobenen Hauptes in den Ruhestand gehen. Ein Rückblick auf Taylors Karriere.. © getty 6/39 Der erfolgreichste Darts-Spieler aller Zeiten wurde 1960 in Stoke-on-Trent geboren - bei seinem Karriereende nach der WM 2018 wird Phil Douglas Taylor also 57 Jahre alt sein © getty 7/39 Zu Beginn seiner Karriere wurde Taylor von Eric Bristow unterstützt. 1990 zahlte sich das erstmals aus, als sich The Power zum ersten Mal zum BDO-Weltmeister krönte © getty 8/39 Im Finale setzte er sich ausgerechnet gegen seinen Mentor Eric Bristow durch - beim 6:1-Erfolg hatte Taylor keinerlei Probleme © getty 9/39 1992 kehrte er der BDO den Rücken und gründete zusammen mit anderen Profis die Professional Darts Corporation (PDC). Auch dort bestach er im stylischen Outfit und klasse Fönfrisur © getty 10/39 Während die erste PDC-WM 1994 an Dennis Priestly ging, kannte Taylor anschließend kein Erbarmen... © getty 11/39 ...und räumte die Jahre darauf ordentlich ab. Von 1995 bis einschließlich 2002 krallte er sich die wichtigste Trophäe acht Mal in Folge - Respekt! © getty 12/39 Taylor-Komplex: Fünf Mal hieß der Kontrahent im Finale Dennis Priestley, vier Mal zog Taylor ihm den Zahn © getty 13/39 1999 sah Taylor irgendwie entfernt aus wie Pastewka, spielte aber so gut wie immer und schlug Peter Manley mit 6:2 © getty 14/39 Ein Bild wie ein Gemälde! Auch Peter Manley versuchte sich drei Mal im Endspiel an The Power, blitzte aber jedes Mal chancenlos ab. Zwei Mal ging er komplett baden und schlich ohne Satzgewinn von der Bühne © getty 15/39 Nicht immer wandelte Phil Taylor stilsicher über die große Bühne. Aber wer Weltmeister wird darf alles! © getty 16/39 Was soll ich machen? Ich bin halt so gut! Taylor krönt sich 2001 mit einem 7:0 über John Part zum Weltmeister 2001 © getty 17/39 Nicht nur auf der Bühne lässt Taylor seine Muskeln spielen. Wie oft er wohl in der Muckibude zu Besuch ist? © getty 18/39 Taylor hat Darts zu dem gemacht, was Darts heute ist. Dazu gehört auch die Internationalisierung - und so lässt sich The Power auch mal in Las Vegas ablichten © getty 19/39 Um die Jahrtausendwende wurde die spannendste Rivalität des Darts-Sport geboren: Raymond van Barneveld, hier mit konzentriertem Blick in die Kamera, wollte es Taylor schwer machen © getty 20/39 Sie gipfelte im wohl besten Match aller Zeiten: Das WM-Finale 2007 © getty 21/39 Ein Traum für alle Darts-Fans! Aber anders als auf dem Bild zu vermuten wäre, hatte Barney den etwas längeren Atem und setzte sich nach einem unfassbaren Krimi die Krone auf © getty 22/39 Very british: Phil Taylor posiert vor dem Buckingham Palace in London. Und zwar als Member of the Order of the British Empire © getty 23/39 L.E.G.E.N.D.E © getty 24/39 Nicht nur bei der WM sahnte Taylor ab: 16 Mal World Matchplay, 11 Mal World Grand Prix, 6 Mal Grand Slam, 6 Mal Premier League, 5 Mal UK Open, 4 Mal US Open/World Series of Darts sind nur ein Auszug aus dem prall gefüllten Trophäenschrank © getty 25/39 Gemeinsam mit seinem Schützling Adrian Lewis holte Taylor satte vier Mal den World Cup of Darts. Ach ja, auch das ist natürlich eine Bestmarke © getty 26/39 Zum zehnten WM-Triumph hat sich die PDC etwas einfallen lassen: Nach dem WM-Sieg 2002 überreichte sie Phil Taylor ein fesches Jubiläums-Trikot © getty 27/39 Und auch sein Neun-Darter gegen Chris Mason im Viertelfinale der WM 2002 blieb nicht unbemerkt. Lohn: Ein hübscher Scheck, ein ebenso hübscher Pokal und ein noch viel hübscheres Foto © getty 28/39 Und auch für die Fans hat Taylor ein Herz. Neben Unterschriften schenkt er nach jedem Sieg einem Anhänger im Publikum das signierte Spiel-Board © getty 29/39 Nach der Majestätsbeleidigung 2003, als John Part im WM-Finale die Frechheit besaß, The Power mit 7:6 in die Schranken zu weisen, kam Taylor zurück. 2004, 2005, 2006 krallte er sich den Titel. Sänger Justin Hawkins freuts © getty 30/39 Danach waren die Weltmeisterschaften für Taylor nicht mehr der Selbstläufer der vergangenen Jahre, trotzdem war die Legende weiter hungrig: 2010 besiegte er Whitlock. Anschließend bezeichnete Taylor den 15. WM-Titel als den wichtigsten seiner Karriere © getty 31/39 "The 16-time world champion" schallt es bei jedem Walk on durch die Halle. Seinen bislang letzten WM-Coup feierte Taylor am 3. Januar 2013. Im Finale setzte er sich gegen Michael van Gerwen durch. © getty 32/39 Eben jener van Gerwen lief in den letzten Jahren aber ordentlich heiß und schnappte sich Titel um Titel. Für die Konkurrenz um Taylor ließ Mighty Mike wenig übrig... © getty 33/39 ...aber The Power ging auch 2016 nicht leer aus. Neben den Sydney Darts Masters jubelte er bei der Premierenausgabe der Champions League. Genugtuung: Auf dem Weg zum Titel rupfte er gleich zwei Mal MvG © PDC Europe 34/39 Ende 2016 kündigte Taylor bereits an, dass er 2017 kürzer treten will © getty 35/39 Als der Engländer bei der WM 2017 im Viertelfinale gegen Raymond van Barneveld mit 3:5 den Kürzeren zog, wurde rege um einen endgültigen Abschied von der Karriere spekuliert © getty 36/39 Doch ein Phil Taylor lässt sich nicht vorschreiben, wann er abzuschenken hat. Er stellte ein paar Tage nach seinem Aus klar, dass er 2017 noch die Turniere spielen wird, bei denen er automatisch qualifiziert ist © getty 37/39 Und beim letzten Jahr seiner Tour zeigte er in Blackpool beim World Matchplay nochmal seine ganze Klasse! The Power deklassierte auf dem Weg zum 16. Titel Barney, MvG, Lewis und Wright © getty 38/39 Und wie es sich für eine Darts-Legende gehört, sagt Taylor auf der größtmöglichen Bühne Lebewohl: Nämlich bei der WM 2018 © getty 39/39 Wir verneigen uns vor dem größten Darts-Spieler aller Zeiten

Sonntag, 03.06.2018

Nachmittags-Session (ab 14.00 Uhr live auf DAZN )

Viertelfinale

Abend-Session (ab 20.00 Uhr live auf DAZN )

Halbfinale

Finale

World Cup of Darts, teilnehmende Nationen:

Gesetzte Nationen:

1. Schottland - Gary Anderson & Peter Wright

2. England - Rob Cross & Dave Chisnall

3. Niederlande - Michael van Gerwen & Raymond van Barneveld

4. Australien - Simon Whitlock & Kyle Anderson

5. Wales - Gerwyn Price & Johnny Clayton

6. Nordirland - Daryl Gurney & Brendan Dolan

7. Belgien - Kim Huybrechts & Dimitri van den Bergh

8. Österreich - Mensur Suljovic & Zoran Lerchbacher

Weitere Nationen:

Brasilien: Diogo Portela & Bruno Rangel

China: Momo Zhou & Xiao Chen Zong

Dänemark: Per Laursen & Henrik Primdal

Deutschland : Max Hopp & Martin Schindler

: Max Hopp & Martin Schindler Finnland: Kim Viljanen & Marko Kantele

Gibraltar: Dyson Parody & Justin Broton

Griechenland: John Michael & Veniamin Symeonidis

Hongkong: Ting Chi Royden Lam & Ho Yin Shek

Irland: Steve Lennon & William O'Connor

Italien: Michel Furlani & Alessio Medaina

Japan: Seigo Asada & Haruki Muramatsu

Kanada: John Part & Dawson Murschell

Neuseeland: Cody Harris & Warren Parry

Polen: Krzysztof Ratajski & Tytus Kanik

Russland: Boris Koltsov & Alexandr Oreshkin

Schweden: Daniel Larsson & Dennis Nilsson

Schweiz: Alex Fehlmann & Andy Bless

Singapur: Paul Lim & Harith Lim

Spanien: Cristo Reyes & Antonio Alcinas

Südafrika: Devon Petersen & Liam O'Brien

Thailand: Thanawat Gaweenuntavong & Attapol Eupakaree

Tschechien: Roman Benecky & Karel Sedlacek

Ungarn: Tamas Alexits & Nandor Bezzeg

USA: Larry Butler & Darin Young

Das haben die Darts-Profis ursprünglich gelernt © getty 1/17 Es ist soweit: Endlich wieder Darts-WM! Damit Ihr mit unnützem Wissen prahlen könnt, hat SPOX ein Quiz für Euch erstellt. Was haben die Darts-Profis ursprünglich gelernt? © getty 2/17 Den Anfang macht der mit Abstand beste deutschsprachige Spieler: Mensur Suljovic. Was könnte der sympathische Österreicher denn gemacht haben, bevor er auf Turnieren reihenweise Preisgeld eingestrichen hat? © getty 3/17 Suljovic kommt aus der Gastronomie und hat mehrere Darts-Kneipen geführt. Mittlerweile hat er nicht mehr so viel Zeit und hat zum Beispiel "The Gentle" an den Nachwuchs-Dartsspieler Rowby-John Rodriguez verkauft © getty 4/17 Am Anfang noch ein lösbarer Beruf: James Wades Leidenschaft für Autos aller Art ist hinlänglich bekannt. Also war The Machine vor seiner Darts-Karriere... © getty 5/17 ... (grantiger) KFZ-Mechaniker! © getty 6/17 Raymond van Barneveld ist mit fünf Weltmeister-Titeln Hollands erfolgreichster Darts-Spieler - noch. Was war Barney in seinem Leben vor den kleinen Pfeilen: Polizist, Postbote oder Bäcker? © getty 7/17 Het antwoord is b! Das ist niederländisch und heißt: Die Antwort ist b! Barney warf tatsächlich Briefe ein (aus 2,37 Metern Entfernung, natürlich...) © getty 8/17 Auch der Maximiser (damals: Minimiser) hatte vor seiner Darts-Karriere eigentlich andere Pläne. Wie die wohl aussahen? © getty 9/17 Um es mit Max Hopp selbst zu sagen (Quelle: Welt.de): "Ich wollte erst meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machen. Dann ging mein Betrieb in Insolvenz. Also nahm ich zwei Sponsorenverträge an und wurde Profi." Easy going... © getty 10/17 Adrian Lewis' erster Job mit 16 Jahren war auf dem Bau. Danach war er - glaubt es oder nicht - Lehrer. Aber für was: Fahrlehrer, Schwimmlehrer, Mathelehrer? © getty 11/17 Jackpot und Brustschwimmen? Nö. Jackpot und der Satz des Pythagoras? Nä! Jackpot im Auto beim Fahrstunden geben? Oh ja! © getty 12/17 Phil Taylor brach mit 16 die Schule ab, um in der Metallindustrie verschiedensten Jobs nachzugehen. Welches der folgenden Dinge stellte The Power eine Zeit lang her: Nachtkästchen aus Tropenholz, Klorollen-Halter aus Keramik oder Traumfänger aus Buntglas? © getty 13/17 Ganz ohne Scheiß: Es waren die Klorollen-Halter © getty 14/17 Welches im Auto verbaute Utensil könnte denn Robert Thornton hergestellt haben? © getty 15/17 In einem Interview mit "Darts 1" erzählte The Thorn, einst für die Herstellung von Sonnenblenden verantwortlich gewesen zu sein... © getty 16/17 Bevor die Karriere von Michael van Gerwen wie eine Rakete durchstartete, hättet ihr euch Mighty Mike als Handwerker ins Haus kommen lassen können. Aber: Was hätte er für euch gemacht? © getty 17/17 Fliesen gelegt! UND EUCH DANACH WAHRSCHEINLICH ANGESCHRIEN!

Wie hoch ist das Preisgeld beim World Cup of Darts 2018?

Insgesamt beträgt das Preisgeld beim World Cup of Darts 2018 300.000 Pfund, also umgerechnet rund 343.000 Euro.

Sieger: 30.000 Pfund/Spieler

Finalist: 16.000 Pfund/Spieler

Halbfinale: 10.000 Pfund/Spieler

Viertelfinale: 7.000 Pfund/Spieler

Achtelfinale: 4.000 Pfund/Spieler

1. Runde: 1.500 Pfund/Spieler

Bisherige Sieger beim World Cup of Darts: