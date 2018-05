World Cup of Darts heute live sehen – Livestream, TV-Übertragung, Spielmodus

PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 1 BSL Anadolu Efes -

Tofas (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 1 -

US-Kommentar) PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 2 BSL Banvit -

Fenerbahce (Spiel 3) World Rugby Sevens Series London: Tag 1 PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 1 PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 2 Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Birmingham IndyCar Series Chevrolet Dual in Detroit: Rennen 1 Glory Kickboxing Glory 54: Birmingham NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 3) World Rugby Sevens Series London: Tag 2 PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 4 -

Session 1 World Rugby U20 Championship Australien -

Japan World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Wales PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 4 -

Session 2 IndyCar Series Chevrolet Dual in Detroit: Rennen 2 NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2) NBA Cavaliers @ Warriors (Spiel 2 -

US-Kommentar) NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

US-Kommentar) World Rugby U20 Championship Wales -

Japan World Rugby U20 Championship England -

Schottland World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Australien NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 4 -

US-Kommentar) Rugby Union Internationals Argentinien -

Wales IndyCar Series Texas Grand Prix FIA World Rallycross Championship 5. Lauf: Hell

Ab Donnerstag findet in der Frankfurter Eissporthalle zum achten Mal der World Cup of Darts statt (19 Uhr im Livestream). SPOX gibt alle wichtigen Infos zur Team-WM und zeigt, wo ihr das Turnier heute live sehen könnt.

Die 32 Top-Nationen im Darts kämpfen bis Sonntag um den Titel. Jeweils zwei Spieler vertreten ihr Land bei dem Event.

World Cup of Darts im TV und im Livestream

DAZN zeigt von Runde 1 bis zum Finale alle Spiele des World Cup of Darts. Elmar Paulke wird die Team-WM dort als Kommentator begleiten. Wer sich ein Abonnement bei DAZN sichern will, kann den kostenlosen Probemonat nutzen. Danach kostet die Mitgliedschaft bei DAZN 9,99 Euro im Monat.

Im Free-TV gibt es nur den Finaltag zu sehen. Der Sender überträgt am Sonntag mit Kommentator Franz Büchner und Experte Gordon Shumway den World Cup of Darts.

Der Spielplan des World Cup of Darts

Datum Uhrzeit Runde 31.05.2018 19 Uhr 1. Runde 01.06.2018 19 Uhr 1. Runde 02.06.2018 Nachmittag-Session 13.30 Uhr 2. Runde 02.06.2018 Abend-Session 19 uhr 2. Runde 03.06.2018 Nachmittags-Session 13 Uhr Viertelfinale 03.06.2018 Abend-Session 19 Uhr Halbfinale, Finale

Die Teilnehmer beim World Cup of Darts 2018

Insgesamt treten 32 Nationen beim World Cup of Darts an. Max Hopp und Martin Schindler bilden das deutsche Team. Im vergangenen Jahr schied das Duo im Viertelfinale gegen den späteren Gewinner Niederlande aus. Die auf Rang eins bis acht gesetzten Nationen treten mit folgenden Teams an:

Schottland (Peter Wright, Gary Anderson)

England (Rob Cross, Dave Chisnall)

Niederlande (Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld)

Australien (Simon Whitlock, Kyle Anderson)

Wales (Gerwyn Price, Jonny Clayton)

Nordirland (Daryl Gurney, Brendan Dolan)

Belgien (Kim Huybrechts, Dimitri van den Bergh)

Österreich (Mensur Suljovic, Zoran Lerchbacher)

Der Modus beim World Cup of Darts

Acht Nationen sind bei dem Turnier gesetzt und haben zu Beginn ein vermeintlich einfaches Los. Die Partien der Runde 1 am Donnerstag und Freitag werden als Doppel (best of 9 Legs) ausgetragen, im weiteren Turnierverlauf beginnen die Paarungen mit Einzel-Matches.

Ab der zweiten Runde wird jede Runde im Best-of-Seven-Legs-Modus bestritten. Steht das Spiel nach den beiden Einzeln unentschieden, entscheidet ein Doppel über den Gewinner.

Im Finale werden zunächst zwei Einzel und danach ein Doppel gespielt. Sollte noch keine Entscheidung gefallen sein, werden zwei weitere Einzel gespielt.

© getty

World Cup of Darts - Runde 1 im Überblick

Tag Team 1 Team 2 Livestream/Ergebnis Donnerstag Italien Kanada DAZN Donnerstag Russland Spanien DAZN Donnerstag Schweiz China DAZN Donnerstag Dänemark Brasilien DAZN Donnerstag Wales Thailand DAZN Donnerstag Australien Hongkong DAZN Donnerstag Schottland USA DAZN Donnerstag Österreich Japan DAZN Freitag Neuseeland Singapur DAZN Freitag Griechenland Finnland DAZN Freitag Nordirland Polen DAZN Freitag Ungarn Südafrika DAZN Freitag Belgien Irland DAZN Freitag England Tschechien DAZN Freitag Schweden Deutschland DAZN Freitag Niederlande Gibraltar DAZN

World Cup of Darts - Die bisherigen Sieger

Der World Cup of Darts findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Bisher haben nur England und die Niederlande die Team-WM gewinnen können: