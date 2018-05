Premier League Darts live sehen: Halbfinale und Finale in London im Livestream

Internazionali BNL d'Italia Women Single Live WTA Rom: Tag 3 NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 3) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 World Championship Russland -

Kanada World Championship USA -

Tschechien Premier League Darts Premier League: London World Championship Schweden -

Lettland World Championship Finnland -

Schweiz NHL Lightning @ Capitals (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Scarlets NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 4) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 Premiership Saracens -

Wasps Pro14 Leinster -

Munster Premiership Exeter -

Newcastle Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 Liga ACB Valencia -

Barcelona NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) Liga ACB Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) BSL Anadolu Efes -

Darüssafaka (Spiel 1) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Tag 4 NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Viertelfinale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Viertelfinale BSL Darüssafaka -

Anadolu Efes (Spiel 2) NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Halbfinale Geneva Open Men Single ATP Genf: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale FIA World Rallycross Championship 4. Lauf: Silverstone Rugby Union Internationals England -

Barbarians IndyCar Series Indy 500

Am Donnerstag finden in der Londoner O2 Arena sowohl das Halbfinale als auch das Finale der Premier League Darts statt. Hier gibt es alle Infos zu den Teilnehmern, dem Modus und zur Live-Übertragung.

Die Premier League wird seit 2005 ausgetragen und erstreckt sich über mehrere Wochen. Die Premier-League-Saison 2018 begann am 1. Februar und endet mit dem Finaltag am 17. Mai.

Premier League Darts: Halbfinale und Finale im Livestream

Das erste Halbfinale beginnt am Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit. Im Anschluss wird das zweite Halbfinale ausgetragen, ehe das Finale steigt. Wie alle anderen Spieltage zeigt der Streaming-Dienst DAZN alle Matches des Abends.

Elmar Paulke wird als Kommentator alle Partien auf DAZN begleiten, Unterstützung erhält Paulke vom deutschen Darts-Spieler Kevin Münch.

Neben der Premier League Darts hat DAZN auch die Rechte für viele weitere Darts-Highlights. Außerdem zeigt DAZN die wichtigsten US-Ligen (NFL, NBA, NHL, MLB) sowie europäischen Top-Fußball (Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1). Der erste Monat ist kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro.

Premier League Darts 2018: MvG, Cross, Smith und Anderson im Halbfinale

Wie jedes Jahr gingen zehn Darts-Profis bei der Premier League an den Start. Die ersten vier der Weltrangliste waren gesetzt, die weiteren Teilnehmer wurden per Wildcards festgelegt.

Nachdem jeder gegen jeden ein Match ausgespielt hatte, schieden die beiden Letzten aus. Die acht verbliebenen Teilnehmer traten erneut gegeneinander an, bevor die vier erfolgreichsten Spieler am Finaltag aufeinander treffen.

In diesem Jahr treffen im Halbfinale Michael van Gerwen (1.) und Rob Cross (4.) sowie Michael Smith (2.) und Gary Anderson (3.) aufeinander.

© getty

Premier League Darts: Tabelle 2018

Spieler Spiele Siege Remis Niederlagen Legverhältnis Punkte Michael van Gerwen 16 11 1 4 +43 23 Michael Smith 16 9 2 5 +24 20 Gary Anderson 16 8 3 5 +15 19 Rob Cross 16 8 3 5 +5 19 Daryl Gurney 16 4 8 4 +1 16 Raymond van Barneveld 16 6 4 6 -8 16 Peter Wright 16 4 6 6 -20 14 Simon Whitlock 16 5 3 8 -18 13

Mensur Suljovic und Gerwyn Price mussten bereits nach dem ersten Cut die Segel streichen.

Modus der Premier League am Finaltag

Der Erste der Gruppenphase (Michael van Gerwen) duelliert sich mit dem Vierten der Gruppenphase (Rob Cross). Im anderen Halbfinale stehen sich der Zweite (Michael Smith) und der Dritte (Gary Anderson) gegenüber. Anschließend treffen die beiden Sieger im Finale aufeinander.

Wurde während der Saison noch im Modus Best-of-12-Legs gespielt, wird die Distanz in London verlängert. Im Halbfinale braucht es zehn Legs zum Sieg (Best of 19), im Finale dann sogar elf Legs (Best of 21).

© getty

Prämien bei der Premier League Darts 2018

Abschneiden Prämie Sieger 250.000 Pfund Finalist 120.000 Pfund Halbfinale 80.000 Pfund Tabellenführer (Bonus) 25.000 Pfund 5. Platz 65.000 Pfund 6. Platz 55.000 Pfund 7. Platz 50.000 Pfund 8. Platz 45.000 Pfund 9. Platz 30.000 Pfund 10. Platz 25.000 Pfund

Damit werden insgesamt 825.000 Pfund ausgeschüttet.

Premier League Darts: Sieger der letzten Jahre