Premier League Darts, 15. Spieltag: Livestream, Spielplan, Tabelle

Die Premier League of Darts geht am Donnerstagabend mit dem 15. Spieltag in die letzte Runde vor den Halbfinals. SPOX zeigt euch, wie ihr die Spiele live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos.

In der GE Oil & Gas Arena im schottischen Aberdeen entscheidet sich, welche vier Spieler am 17. Mai in den Playoffs aufeinandertreffen (live auf DAZN). Hinter Superstar Michael van Gerwen geht es dabei in der Tabelle sehr eng zu.

Premier League Darts 15. Spieltag live sehen

Der 15. Spieltag der Premier League of Darts wird am Donnerstag, den 09.05 ab 20.10 Uhr auf DAZN übertragen. Wie gewohnt kommentiert Elmar Paulke, Experte ist der deutsche Profi Martin Schindler.

Die Partien des 15. Spieltags der Premier League Darts

Michael Smith - Raymond van Barneveld (20.15 Uhr)

Peter Wright - Daryl Gurney (20.50 Uhr)

Michael van Gerwen - Gary Anderson (21.25 Uhr)

Simon Whitlock - Rob Cross (22.00)

Darts Premier League live auf DAZN

DAZN überträgt sämtliche Spieltage der Premier League und alle weiteren Major-Events der PDC.

Der Streaming-Dienst kostet 9,99 Euro monatlich, wobei der erste Monat ein kostenloser Probemonat ist. Neben Darts enthält das Programm von DAZN viele weitere Live-Sportarten wie NFL, NBA, MLB und NHL. Zudem seht Ihr alle Spiele der europäischen Topligen Serie A, Premier League, Primera Divison und Ligue A live und exklusiv.

Die Stimmen vor dem Premier-League-Darts-Spieltag

Gary Anderson: "Ich will in Schottland gewinnen, ich liebe es heimzukommen. Es ist immer etwas Besonderes und ich habe in Aberdeen eine anständige Bilanz."

Michael van Gerwen: "Obwohl ich mir den Platz an der Spitze schon gesichert habe, will ich allen noch einmal zeigen, wie gut ich bin."

Daryl Gurney: "Ich brauche jetzt ein Wunder, um noch in die Playoffs einzuziehen und das erwarte ich eigentlich nicht. Aber ich werde nach Aberdeen gehen und mein Bestes geben."

Peter Wright: "Es ärgert mich, dass ich es nicht unter die besten Vier geschafft habe, aber ich war über die ganze Saison einfach nicht gut genug."

Die Tabelle der Premier League Darts

Spieler Spiele Siege Remis Niederlagen Legdifferenz Punkte Michael van Gerwen 15 11 1 3 +45 23 Michael Smith 15 9 1 5 +24 19 Rob Cross 15 8 2 5 +5 18 Gary Anderson 15 7 3 5 +13 17 Daryl Gurney 15 4 7 4 +1 15 Raymond van Barneveld 15 6 3 6 -8 15 Peter Wright 15 4 5 6 -20 13 Simon Whitlock 15 5 2 8 -18 12

*In Rotterdam wurde im April ein Doppelspieltag ausgetragen. Deshalb wurden schon vor dem 15. Spieltag insgesamt 15 Spiele absolviert.