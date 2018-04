Premier League Darts heute live sehen: Verteidigt van Gerwen die Tabellenführung?

Ladies Open Lugano Women Single Live WTA Lugano: Tag 4 Copa Claro Colsanitas Women Single WTA Bogota: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Sheffield Liga ACB Valencia -

Nach der Judgement Night steigt am Donnerstagabend in Sheffield der erste Spieltag der Endrunde in der Premier League Darts (ab 20.10 Uhr live auf DAZN). Michael van Gerwen will dabei seine Tabellenführung vor Michael Smith verteidigen. SPOX zeigt euch, wie ihr den Spieltag heute live verfolgen könnt.

Nachdem Mensur Suljovic und Gerwyn Price nach der Judgement Night ihren Hut nehmen mussten, kämpfen die verbliebenen acht Spieler an den nächsten sechs Spieltagen um die vier Playoff-Plätze.

Premier League Darts heute live verfolgen

Ab 20.10 Uhr berichtet DAZN live vom ersten Spieltag der Endrunde der Premier League Darts aus Sheffield. Kommentator Elmar Paulke leitet durch den Abend.

Die Partien des 10. Spieltags im Überblick

Raymond van Barneveld - Daryl Gurney (20.15 Uhr)

Gary Anderson - Peter Wright (20.50 Uhr)

Simon Whitlock - Michael van Gerwen (21.25 Uhr)

Michael Smith - Rob Cross (22 Uhr)

Raymond van Barneveld - Peter Wright (22.35 Uhr)

Alle Premier-League-Spieltage auf DAZN

DAZN überträgt alle Spieltage der Premier League Darts im Livestream. Neben der Premier League zeigt der Streaming-Service auch alle anderen Majors der PDC live.

Nach einem kostenlosen Probemonat kostet der Zugang 9,99 Euro monatlich. Im DAZN-Programm ist neben Darts auch europäischer Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division oder Serie A enthalten. Auch die Highlights aus der NFL, MLB, NBA und NHL entgehen euch mit dem Streaming-Dienst nicht.



Die aktuelle Tabelle der Premier League Darts