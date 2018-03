PDC terminiert ausgefallenen Spieltag: Judgement Night findet am 5. April statt

Basketball Champions League PAOK -

Der wegen des Schneesturms Emma ausgefallene 5. Spieltag der Premier League Darts wird am 5. April als letzter Spieltag in der Echo Arena in Liverpool ausgetragen. Das gab die PDC am Montagabend bekannt.

Wegen heftiger Schneefälle musste der ursprünglich für den 1. März in Exeter angesetzte Spieltag abgesagt werden und wird nun in Woche zehn nachgeholt. Die Judgement Night verschiebt sich somit um eine Woche nach hinten.

Den genauen Ablauf der Spieltage nach jenem in Liverpool wird die PDC in den kommenden Wochen bekanntgeben.