Phil Taylor vor dem Finale der Darts-WM gegen Rob Cross: Sieben Sätze bis ins Wonderland

NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale NHL Blues @ Flyers Pro14 Munster -

Connacht NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 Premiership Wasps -

Saracens Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Finale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Finale NBA Thunder @ Hornets

Rekordweltmeister Phil Taylor will seinen 17. Titel bei der Darts-WM holen. Im letzten Spiel seiner Karriere trifft der Großmeister im Finale am 1. Januar (ab 21 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER) auf Newcomer Rob Cross.

Im goldenen Lamettaregen zu den Klängen von Coldplays "I used to rule the world" - so hat sich Phil Taylor seinen Abgang von der Darts-Bühne schon lange ausgemalt. Und sein Traum könnte Wirklichkeit werden.

Im letzten Match seiner Karriere greift der Großmeister nach seinem 17. WM-Titel. "Und den Pokal lasse ich einfach stehen, denn ich kann den Titel ja sowieso nicht verteidigen", kündigte Taylor im Interview mit Sky Sports UK an.

Nur noch sieben Gewinnsätze stehen zwischen dem 57 Jahre alten Engländer und der rund 25 kg schweren Sid-Waddell-Trophäe, die nach einem legendären, bereits verstorbenen Darts-Kommentator benannt ist. Sieben Sätze und vor allem WM-Debütant Rob Cross. Die Neuentdeckung des Jahres ist bei seiner ersten Teilnahme im Londoner Alexandra Palace direkt ins Finale marschiert.

Cross: "Ich denke, dass es möglich ist"

"Ich glaube an mich und meine Fähigkeiten und denke, dass es möglich ist", sagte Cross mit Blick auf das Finale gegen "The Power". Spätestens durch seinen epischen Halbfinalsieg gegen Michael van Gerwen hat sich "Voltage" Cross vom Geheimfavoriten in die Weltspitze gespielt.

Sechs Matchdarts ließ der Weltranglistenerste van Gerwen gegen Cross, der seinerseits nur die Nummer 20 ist, aus. In einem hochdramatischen Spiel gewann der Newcomer im alles entscheidenden Sudden-Death-Leg mit 6:5 nach Sätzen. Über die volle Distanz zu gehen hat ihn Kraft gekostet.

He's got the Power: Die unfassbare Karriere von The Power © getty 1/35 Phil Taylor steht vor seinem letzten Turnier als Darts-Profi: Nach der WM 2018 wird der 57-Jährige von der professionellen Tour verschwinden. SPOX blickt auf die einmalige Karriere von The Power © getty 2/35 Der erfolgreichste Darts-Spieler aller Zeiten wurde 1960 in Stoke-on-Trent geboren - bei seinem Karriereende nach der WM 2018 wird Phil Douglas Taylor also 57 Jahre alt sein © getty 3/35 Zu Beginn seiner Karriere wurde Taylor von Eric Bristow unterstützt. 1990 zahlte sich das erstmals aus, als sich The Power zum ersten Mal zum BDO-Weltmeister krönte © getty 4/35 Im Finale setzte er sich ausgerechnet gegen seinen Mentor Eric Bristow durch - beim 6:1-Erfolg hatte Taylor keinerlei Probleme © getty 5/35 1992 kehrte er der BDO den Rücken und gründete zusammen mit anderen Profis die Professional Darts Corporation (PDC). Auch dort bestach er im stylischen Outfit und klasse Fönfrisur © getty 6/35 Während die erste PDC-WM 1994 an Dennis Priestly ging, kannte Taylor anschließend kein Erbarmen... © getty 7/35 ...und räumte die Jahre darauf ordentlich ab. Von 1995 bis einschließlich 2002 krallte er sich die wichtigste Trophäe acht Mal in Folge - Respekt! © getty 8/35 Taylor-Komplex: Fünf Mal hieß der Kontrahent im Finale Dennis Priestley, vier Mal zog Taylor ihm den Zahn © getty 9/35 1999 sah Taylor irgendwie entfernt aus wie Pastewka, spielte aber so gut wie immer und schlug Peter Manley mit 6:2 © getty 10/35 Ein Bild wie ein Gemälde! Auch Peter Manley versuchte sich drei Mal im Endspiel an The Power, blitzte aber jedes Mal chancenlos ab. Zwei Mal ging er komplett baden und schlich ohne Satzgewinn von der Bühne © getty 11/35 Nicht immer wandelte Phil Taylor stilsicher über die große Bühne. Aber wer Weltmeister wird darf alles! © getty 12/35 Was soll ich machen? Ich bin halt so gut! Taylor krönt sich 2001 mit einem 7:0 über John Part zum Weltmeister 2001 © getty 13/35 Nicht nur auf der Bühne lässt Taylor seine Muskeln spielen. Wie oft er wohl in der Muckibude zu Besuch ist? © getty 14/35 Taylor hat Darts zu dem gemacht, was Darts heute ist. Dazu gehört auch die Internationalisierung - und so lässt sich The Power auch mal in Las Vegas ablichten © getty 15/35 Um die Jahrtausendwende wurde die spannendste Rivalität des Darts-Sport geboren: Raymond van Barneveld, hier mit konzentriertem Blick in die Kamera, wollte es Taylor schwer machen © getty 16/35 Sie gipfelte im wohl besten Match aller Zeiten: Das WM-Finale 2007 © getty 17/35 Ein Traum für alle Darts-Fans! Aber anders als auf dem Bild zu vermuten wäre, hatte Barney den etwas längeren Atem und setzte sich nach einem unfassbaren Krimi die Krone auf © getty 18/35 Very british: Phil Taylor posiert vor dem Buckingham Palace in London. Und zwar als Member of the Order of the British Empire © getty 19/35 L.E.G.E.N.D.E © getty 20/35 Nicht nur bei der WM sahnte Taylor ab: 16 Mal World Matchplay, 11 Mal World Grand Prix, 6 Mal Grand Slam, 6 Mal Premier League, 5 Mal UK Open, 4 Mal US Open/World Series of Darts sind nur ein Auszug aus dem prall gefüllten Trophäenschrank © getty 21/35 Gemeinsam mit seinem Schützling Adrian Lewis holte Taylor satte vier Mal den World Cup of Darts. Ach ja, auch das ist natürlich eine Bestmarke © getty 22/35 Zum zehnten WM-Triumph hat sich die PDC etwas einfallen lassen: Nach dem WM-Sieg 2002 überreichte sie Phil Taylor ein fesches Jubiläums-Trikot © getty 23/35 Und auch sein Neun-Darter gegen Chris Mason im Viertelfinale der WM 2002 blieb nicht unbemerkt. Lohn: Ein hübscher Scheck, ein ebenso hübscher Pokal und ein noch viel hübscheres Foto © getty 24/35 Und auch für die Fans hat Taylor ein Herz. Neben Unterschriften schenkt er nach jedem Sieg einem Anhänger im Publikum das signierte Spiel-Board © getty 25/35 Nach der Majestätsbeleidigung 2003, als John Part im WM-Finale die Frechheit besaß, The Power mit 7:6 in die Schranken zu weisen, kam Taylor zurück. 2004, 2005, 2006 krallte er sich den Titel. Sänger Justin Hawkins freuts © getty 26/35 Danach waren die Weltmeisterschaften für Taylor nicht mehr der Selbstläufer der vergangenen Jahre, trotzdem war die Legende weiter hungrig: 2010 besiegte er Whitlock. Anschließend bezeichnete Taylor den 15. WM-Titel als den wichtigsten seiner Karriere © getty 27/35 "The 16-time world champion" schallt es bei jedem Walk on durch die Halle. Seinen bislang letzten WM-Coup feierte Taylor am 3. Januar 2013. Im Finale setzte er sich gegen Michael van Gerwen durch. © getty 28/35 Eben jener van Gerwen lief in den letzten Jahren aber ordentlich heiß und schnappte sich Titel um Titel. Für die Konkurrenz um Taylor ließ Mighty Mike wenig übrig... © getty 29/35 ...aber The Power ging auch 2016 nicht leer aus. Neben den Sydney Darts Masters jubelte er bei der Premierenausgabe der Champions League. Genugtuung: Auf dem Weg zum Titel rupfte er gleich zwei Mal MvG © PDC Europe 30/35 Ende 2016 kündigte Taylor bereits an, dass er 2017 kürzer treten will © getty 31/35 Als der Engländer bei der WM 2017 im Viertelfinale gegen Raymond van Barneveld mit 3:5 den Kürzeren zog, wurde rege um einen endgültigen Abschied von der Karriere spekuliert © getty 32/35 Doch ein Phil Taylor lässt sich nicht vorschreiben, wann er abzuschenken hat. Er stellte ein paar Tage nach seinem Aus klar, dass er 2017 noch die Turniere spielen wird, bei denen er automatisch qualifiziert ist © getty 33/35 Und beim letzten Jahr seiner Tour zeigte er in Blackpool beim World Matchplay nochmal seine ganze Klasse! The Power deklassierte auf dem Weg zum 16. Titel Barney, MvG, Lewis und Wright © getty 34/35 Und wie es sich für eine Darts-Legende gehört, sagt Taylor auf der größtmöglichen Bühne Lebewohl: Nämlich bei der WM 2018 © getty 35/35 Wir verneigen uns vor dem größten Darts-Spieler aller Zeiten und sind gespannt, mit welchen Kunststücken er uns bei der WM noch verwöhnt

Van Barneveld drückt Taylor die Daumen

Kraft, die Taylor bei seinem 6:1-Halbfinalsieg über den Qualifikanten Jamie Lewis sparen konnte. "Ich bin unfassbar glücklich, aber ich habe keine Energie mehr und brauche erstmal eine Pause", hatte ein dennoch erschöpfter Taylor nach seinem Erfolg über den Waliser gesagt, während 3500 Zuschauer schon seit Stunden sein Lied sangen.

"Walking along, walking in a Taylor wonderland", schallte es in dröhnender Lautstärke durch die altehrwürdige West Hall des "Ally Pally". Den Schritt ins Wonderland wünscht der Legende mit dem Bauchansatz nicht nur nahezu jeder Darts-Fan, sondern auch seine langjährigen Wegbegleiter.

"Stellt euch vor, ihr habt alles gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab. Stellt euch vor, ihr spielt euer letztes Turnier und es ist das größte von allen. Stellt euch vor, ihr kommt ins Finale und könntet euren 17. WM-Titel gewinnen. Viel Erfolg im Finale, Phil Taylor", schrieb sein niederländischer Dauerrivale Raymond van Barneveld ehrfürchtig bei Twitter.

Cross erster Debütant im Finale seit Shepherd

Zehn Jahre nach Kirk Shepherd ist es nun wieder einem Spieler gelungen, bei seiner ersten WM-Teilnahme das Finale zu erreichen. Shepherd verlor damals gegen den Kanadier John Part, der zuvor Taylor aus dem Weg geräumt hatte.

Es bleibt abzuwarten, ob Cross, der sich im Turnierverlauf in spielentscheidenden Phasen eiskalt gezeigt hat, auch gegen den Großmeister der Pfeile keine Nerven zeigt. Die Erfahrung spricht jedenfalls klar für Taylor, die Gier nach Erfolg für Cross.

1990 war das noch anders. Damals kam der junge Taylor als Newcomer zur WM und besiegte seinen Mentor und damaligen Topfavoriten Eric Bristow im Finale mit 6:1. Damit sorgte er für eine Wachablösung - so wie es Cross am Neujahrstag ebenfalls tun könnte.

An den damaligen Triumph Taylors wird er sich kaum erinnern können. Der 27-Jährige wurde erst sieben Monate später geboren.