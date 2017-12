Darts-WM - 1. Runde: Simon Whitlock wirft Martin Schindler raus

William Hill World Championship Live World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Live Straßburg -

Martin Schindler hat bei der Darts-WM in London (alle Sessions live auf DAZN) eine weitere Sensation verpasst. "The Wall" zog gegen den Australier Simon Whitlock mit 1:3 den Kürzeren. Indessen musste ein Ex-Junioren-Weltmeister für seinen Auftaktsieg hart kämpfen.

In einer Partie auf schwachem Niveau sorgte Schindler einzig im zweiten Satz für einen Lichtblick, als er mit einem Wurf auf Tops zum 1:1 in Sätzen ausglich. Im dritten Durchgang bekamen beide Spieler riesige Probleme auf die Doppel: Im ersten Leg vergaben die beiden etliche Darts auf die Doppel Eins, ehe Schindler dann mit 1:0 in Führung ging.

Von da an klappte aber beim Deutschen, der am Ende bei einem Average von 84 Punkten stand, nicht mehr viel. Er gewann nur noch ein einziges Leg - am Ende setzte sich die Klasse von Whitlock durch.

Im zweiten Match des Abends musste Michael Smith gegen den Iren Steve Lennon hart für sein Weiterkommen arbeiten. Nachdem er im vierten Durchgang schnell mit 2:0 in Legs vorne lag, erzwang Lennon mit drei Legs in Folge einen Entscheidungssatz. In diesem machte der Bullyboy aber dann kurzen Prozess und gewann mit 3:1.

Die kurioseste Szene des Abends lieferte Smith, der im zweiten Satz ein Leg zum wiederholten Male perfekt startete, bei seiner zweiten Aufnahme aber einen Robin Hood sowie einen Bouncer fabrizierte. Dennoch gewann er das Leg und später auch den zweiten Satz.

1. Runde (Best-of-Five) - Die Partien vom Mittwoch:

Michael Smith (ENG/13) - Steve Lennon (IRL) 3:2

Average: 92.77 - 95.33

Doppelquote: 31.3 - 37.5

Simon Whitlock (AUS/10) - Martin Schindler (GER) 3:1

Average: 87.42 - 84.01

Doppelquote: 28.2 - 17.7

Justin Pipe (ENG/27) - Bernie Smith (NZL)

Average:

Doppelquote:

1. Runde (Best-of-Five) - Die Partie vom Mittwoch:

Xiao Chen Zong (CHN) - Bernie Smith (NZL) 0:2

Average: 86.97 - 87.47

Doppelquote: 16.7 - 50