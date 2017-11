Zieht es Phil Taylor ins Dschungelcamp?

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Was Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor nach dem Ende seiner Profikarriere macht, ist noch offen. Eine Möglichkeit: Er zieht ins Dschungelcamp ein. Dass diese Überlegung im Raum steht, verriet der 57-Jährige nun in einem Interview.

"Ich würde in den Dschungel gehen", sagte Taylor der Sun: "Streng genommen bin ich mir nicht sicher, aber es würde mir guttun, weil es mich fitter machen würde."

In der Vergangenheit hätte er schon öfter eine Anfrage für die englische Version von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" erhalten, diese aber aus Zeitgründen stets abgelehnt.

Nach der Weltmeisterschaft 2018 im Januar hätte Taylor mehr Spielraum. Dann tritt der 16-malige Champion nämlich von der Dartsbühne ab, wie er bereits vor Monaten ankündigte.

Ob es Taylor wirklich in den Dschungel zieht, darf aber bezweifelt werden, meint Darts-Kommentator Elmar Paulke gegenüber Sport1: "Ich kann es mir nicht vorstellen. Er hat andere Pläne. Ich glaube nicht, dass Phil das macht, auch wenn Geld in seinem Leben eine große Rolle spielt."

Taylor, aktuell beim Grand Slam of Darts (täglich live auf DAZN) aktiv, wäre dabei nicht der erste Darts-Profi, den es in die TV-Show zieht. Sein Entdecker Eric Bristow war 2012 Teilnehmer in der TV-Show.