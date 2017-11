Barney und The Power vor Einzug in K.O.-Phase

SINGHA Beer Grand Slam of Darts Live Grand Slam of Darts: Tag 4 Basketball Champions League Live Ludwigsburg -

Am vierten Tag des Grand Slam of Darts spielen Phil Taylor und Raymond van Barneveld um den Einzug ins Achtelfinale (JETZT LIVE auf DAZN). Michael van Gerwen hat diesen bereits mit drei Siegen fixiert.

Am Dienstag stehen in Wolverhampton die letzten Gruppenspiele an. Darren Webster benötigte in seinem Spiel gegen Daryl Gurney lediglich zwei Leggewinne zum Weiterkommen, doch Webster erwischte einen rabenschwarzen Tag und verlor 1:5, womit der Waliser Mark Webster noch an ihm auf Platz zwei in Gruppe D vorbeizog.

Später am Abend duelliert sich The Power im Top-Spiel des Abends mit James Wade. Wade muss Taylor schlagen, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben. Selbiges gilt für Steve Lennon, der mit Raymond van Barneveld eine schwere Aufgabe vor sich hat.

Begegnungen und Ergebnisse vom Dienstag

Uhrzeit Gruppe Spieler Spieler Ergebnis 20:00 D Mark Webster Danny Noppert 2:5 20:30 D Daryl Gurney Darren Webster 5:1 21:30 A Michael van Gerwen Joe Murnan 5:2 22:00 A Rob Cross Ross Montgomery 5:2 22:00 C Robbie Green Peter Machin LIVE auf DAZN 22:30 C Phil Taylor James Wade LIVE auf DAZN 23:00 B Gerwyn Price Jamie Hughes LIVE auf DAZN 23:30 B Raymond van Barneveld Steve Lennonl LIVE auf DAZN

Endstand in Gruppe A

Spieler Spiele Siege Niederlagen Gew. Legs Verl. Legs Punkte Michael van Gerwen (1) 3 3 0 15 7 6 Rob Cross 3 2 1 14 8 4 Ross Montgomery 3 2 1 8 13 2 Joe Murnan 3 0 3 6 15 0

Endstand in Gruppe D