Darts-Krankheit Dartitis erklärt

Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 5 Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts: Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi Ran Fighting ran Fighting Gala SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Viertelfinale King Of Kings King of Kings 51 NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale BSL Tofas -

Anadolu Efes Premiership Exeter -

Harlequins ACB Barcelona -

Valencia SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Finale NBA Wizards @ Raptors NHL Islanders @ Hurricanes NHL Blue Jackets @ Sabres NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 1 NHL Penguins @ Bruins Players Championship Players Championship: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Leinster -

Newport Premiership Newcastle -

Gloucester NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 2 Rugby Union Internationals Schottland -

Australien Rugby Union Internationals England -

Samoa Rugby Union Internationals Wales -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Argentinien Players Championship Players Championship: Tag 2 -

Session 2 NBA Pelicans @ Warriors World Championship Boxing Sergey Kovalev -

Vyacheslav Shabranskyy Davis Cup Men National_team Frankreich -

Belgien: Tag 3 Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 1 Premiership Saracens -

Exeter NHL Canucks @ Rangers Players Championship Players Championship: Tag 3 -

Session 2 NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece

Immer wieder hört man von Profi-Dartspielern, die unter Dartitis leiden. Was versteht man unter dieser Krankheit? Wie äußert sie sich? Welche Spieler leiden unter Dartitis und wie helfen sie sich gegen die Einschränkung? SPOX liefert Antworten zur Krankheit, die den Dartspielern Probleme macht.

Was ist Dartitis?

Unter Dartitis versteht man ein psychologisches Problem, bei dem Dartspieler ohne offensichtliche Gründe ihre Feinmotorik verlieren und somit einen starken Leistungsverlust erleiden. Vor allem in der Konzentrationssportart Darts, in dem kognitive Fähigkeiten im Vordergrund stehen, haben Schwächen in der Psyche große Auswirkungen.

Dartitis wird häufig mit einem ähnlichen Problem aus dem Golfsport verglichen. Dort treiben die sogenannten "Yips", plötzliche Zuckungen in der Ausholbewegung beim Putten, die Profis in den Wahnsinn. Viele Golfer mit "Yips" versuchen durch Adaptionen in der Schwungbewegung dem Problem Herr zu werden.

Was sind die Symptome von Dartitis?

Vor allem der Abwurf der Pfeile ist betroffen. Spieler, die unter Dartitis leiden, haben Probleme damit, ihre Darts zum richtigen Zeitpunkt loszulassen. Die Profis sind dabei so sehr darauf bedacht, nichts falsch zu machen, dass eine gewisse Verkrampfung sie nicht mehr ihre gewohnte Wurfbewegung durchführen lässt.

Begriffsklärung

Tony Wood, der Redaktionsleiter des World Darts Magazine, hat diesen Begriff eingeführt. Er verwendete den Begriff erstmals im Januar 1981, 2007 wurde er sogar in das Oxford English Dictionary aufgenommen.

Welche Darts-Profis sind von Dartitis betroffen?

Der wohl berühmteste Fall von Dartitis war Eric Bristow, der in den Achziger-Jahren erstmals davon berichtete, Probleme beim Abwurf seiner Darts zu haben. Der fünffache Weltmeister erholte sich aber teilweise von seinen Rückschlägen, und konnte sogar trotz Dartitis noch einmal an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren.

Auch Mensur Suljovic hatte jahrelang Probleme mit seinem Abwurf. Deshalb zählt der Wiener zu jenen Spielern mit den extravagantesten Wurfstilen im Dartszirkus. Suljovic hat seine Technik sogar so gut perfektioniert, dass er sich mittlerweile in den Top Ten der Weltrangliste festsetzte.

Beim Grand Slam of Darts 2017 hatte Berry van Peer massive Probleme, seine Darts in die gewünschte Richtung zu lenken. Trotzdem reichte es überraschenderweise für den Einzug ins Achtelfinale, da er unter anderen Simon Whitlock schlug.

Weitere Spieler mit Dartitis sind Mervyn King, Richie Burnett oder Mark Walsh.

Welche Methoden helfen Dartspielern?

Einige Profis versuchen immer mehr, mit Mentaltrainern zusammenzuarbeiten. Bei Darts ist es wichtig, stets über eine gesamte Partie voll im Fokus zu sein. Psychologen können helfen, mentale Probleme in den Griff zu bekommen, und so eventuell auch Dartitis zu kontrollieren. Einige Spieler probierten sogar mittels Hypnose, sich beim Abwurf der Darts wieder zu bessern.

Der Fall Suljovic zeigt zudem, dass die Umstellung der Wurftechnik der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Doch dies ist alles andere als einfach, denn Spieler sind teilweise jahrzehntelang auf der Tour mit der selben eingefleischten Technik unterwegs gewesen. Eine grundsätzliche Veränderung im Wurfstil kann Jahre dauern.

Zudem können spezielle Übungen am Dartboard helfen, das gewohnte Gefühl beim Wurf zurückzubekommen.