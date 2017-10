MvG ist Europameister! Anderson wirft 9-Darter

European Championship Live European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Live Spurs @ Pacers WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Finale (Delayed) NHL Live Ducks @ Hurricanes NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics Basketball Champions League Aris -

Bonn Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth Basketball Champions League Oldenburg -

Murcia NBA Bulls @ Heat NHL Islanders @ Capitals NBA Warriors @ Spurs World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 NBA Cavaliers @ Wizards World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 2 NBA Grizzlies @ Clippers Pro14 Connacht -

Cheetahs ACB Murcia -

Obradoiro World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 1 ACB Malaga -

Saski-Baskonia World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 2 NBA Heat @ Clippers NHL Red Wings @ Oilers NHL Canadiens @ Blackhawks BSL Trabzonspor -

Anadolu Efes NHL Jackets @ Rangers NBA Heat @ Warriors Champions Hockey League Brynas -

Mannheim Champions Hockey League München -

Bern Basketball Champions League Bonn -

Nanterre Basketball Champions League Bayreuth -

Estudiantes NBA Bucks @ Cavaliers Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets Deutschland Cup USA -

Slovakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland NBA Bucks @ Spurs SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 1 Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slovakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

South Africa Deutschland Cup Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Deutschland Cup Slovakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 1 Deutschland Cup USA -

Deutschland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 2 NBA Raptors @ Celtics

Michael van Gerwen hat seinen Titel bei der European Darts Championship in einem starken Finale durch einen 11:7-Sieg gegen Rob Cross verteidigt. Das Highlight setzte jedoch Kyle Anderson mit einem Neun-Darter.

Mighty Mike gewann seine vierte Europameisterschaft in Serie und strich ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Pfund ein. Auf dem Weg zum Titel pflügte MvG allerdings lange nicht so locker durch das Feld wie teilweise in der Vergangenheit.

Im Halbfinale setzte sich der Niederländer in einem packenden Match gegen Kyle Anderson erst im Decider mit 11:10 durch. Dabei sorgte The Original für das Highlight des Abends, als er den ersten Neun-Darter auf der European Tour seit drei Jahren warf.

Für Anderson war es der zweite Neun-Darter vor TV-Kameras. Im finalen Leg versagten dem Australier jedoch die Nerven. Er ließ zwei Matchdarts aus und musste mit ansehen, wie van Gerwen den Finaleinzug klarmachte.

Cross erstmals in einem Major-Finale

Dort traf die World No. 1 auf Rob Cross, der sich zuvor auf beeindruckend souveräne Weise gegen Bully Boy Michael Smith (10:4) und World-Grand-Prix-Sieger Daryl Gurney (11:3) durchgesetzt hatte.

Für Cross war es erste Major-Finale überhaupt. Davon war Voltage jedoch nicht beeindruckt. Er hielt die Partie bis zum 5:5 eng, ehe MvG erstmals davonzog. Letztlich war es der Killerinstinkt van Gerwens, der den Unterschied in einem hochklassigen Endspiel (van Gerwens Average lag bei 108,91, der von Cross bei 102,39) ausmachte.

Cross macht durch den Finaleinzug einen großen Sprung in der Order of Merit und wird ab Montag auf Rang 23 geführt.

Die Ergebnisse des 4. Tags der European Darts Trophy

Finale

Michael van Gerwen - Rob Cross 11:7

Halbfinale

Michael van Gerwen - Kyle Anderson 11:10

Rob Cross - Daryl Gurney 11:3

Viertelfinale

Michael van Gerwen - Simon Whitlock 10:5

Kyle Anderson - Mensur Suljovic 10:7

Daryl Gurney - Peter Wright 10:5

Rob Cross - Michael Smith 10:4