Sensation! Van Gerwen scheitert in Runde eins

China Open Women Single Live WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinals China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinals Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Vom 1. bis zum 7. Oktober wird im Citywest International Event & Convention Centre in Dublin der World Grand Prix im Darts ausgespielt (täglich live auf DAZN). Am ersten Tag gab es bereits eine faustdicke Überraschung. Michael van Gerwen ist raus.

In der ersten Runde scheiterte die Nummer eins der Welt an John Henderson, den er zuvor in acht Duellen jeweils besiegen konnte. Dieses Mal startete der Titelverteidiger im Modus Best-of-3-Sets allerdings mit zwei Legverlusten. Zwar kam MvG noch einmal zurück, leistete sich im entscheidenden Leg aber eine erneute Schwächephase. So ging der erste Satz an den Highlander.

Im zweiten Satz spielte van Gerwen dann seine ganze Klasse aus und sicherte sich diesen ohne Legverlust. Auch im Entscheidungssatz schien der Favorit Henderson überlegen, verpasste es aber mit einem Highfinish zu breaken. Beim Stand von 2:2 checkte Henderson im Entscheidungsleg eine 52 und sicherte sich seinen ersten Sieg gegen MvG.

Der World Grand Prix ist ein äußerst spezielles Turnier im Darts-Kalender. Es ist das einzige Event, in dem der Modus "Double-In, Double-Out" gespietl wird. 2017 treffen die ersten 16 der PDC Order of Merit auf die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit. Gary Anderson nimmt wegen der Geburt seines Kindes nicht teil.