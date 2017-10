11. Titel 2017! Wright triumphiert in Düsseldorf

NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Phil Taylor hat bei seinem letzten offiziellen PDC-Turnier in Deutschland einen Titel zum Abschied verpasst. The Power verlor das Finale der German Darts Masters in Düsseldorf gegen Peter Wright. Für Snakebite war es der elfte Turniersieg im Jahr 2017 und der erste Erfolg in der World Series.

Snakebite hatte sich über den Turnierverlauf konstant gesteigert und im Finale gegen Phil Taylor mit einem Average von 102,25 seine beste Leistung des Wochenendes gezeigt. Für seinen Titel streicht der Schotte ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Pfund ein. Runner Up Phil Taylor bekommt 10.000 Pfund.

Finale

Peter Wright - Phil Taylor 11:4

Average: 102,25 : 93,93

Checkout-Quote: 57,89 % : 40 %

Höchstes Checkout: 116:38

180: 5:2

Wright dominierte die Partie von vorneweg. Bereits im ersten Leg setzte er das erste Ausrufezeichen, als er 116 checkte und Taylor direkt den Throw abnahm. The Power fand zu keiner Zeit zu seinem Spiel, Snakebite breakte erneut und nahm einen 4:1-Vorsprung mit in die erste Pause.

Eine mögliche Wende hätte das siebte Leg einleiten können, als der Schotte eine Chance auf Tops und damit das 6:1 vergab, stattdessen jedoch zusehen musste, wie sein Gegner über Doppel 19 checkte. Taylor zog daraus jedoch keinen Profit. Spätestens als Wright mit einem 7:3-Vorsprung in die zweite Pause ging, war das Match vorentschieden.

Fortan hatte The Power keine positive Körpersprache mehr, Wright dagegen strotze vor Selbstbewusstsein und ließ keinen Zweifel an einem Erfolg mehr zu. Mit seinem zweiten Matchdart machte er den Turniersieg auf Doppel 10 perfekt.

Verrückteste Outfits von Peter Wright: Snakebite hat die Haare schön © PDC Europe 1/22 Vorhang auf, Bühne frei und Nebelmaschine an! Gestatten, hier kommt der Paradiesvogel der PDC: Peter Wright. Er wird auch bei der WM wieder für beste Unterhaltung sorgen. SPOX zeigt die besten Bilder des Schotten © PDC Europe 2/22 Auch im Ally Pally sorgt Wright jedes Jahr aufs Neue für Schmunzeln - so auch bei seinem Erstrundensieg bei der WM 2017 gegen Jerry Hendriks © PDC Europe 3/22 Wright hat sich mittlerweile wirklich zu einer Marke entwickelt. Snakebite überrascht regelmäßig mit den verrücktesten Frisuren und Outfits © PDC Europe 4/22 Nicht nur die obligatorische Schlange findet den Weg auf das Haupt des Schotten - auch Fledermäuse haben ihre Daseinsberechtigung. Jetzt wissen wir, wo Batman seinen Ursprung fand © PDC Europe 5/22 Wenn es schon der Fledermaus-Look sein darf, dann aber auch richtig © PDC Europe 6/22 Blumige Hose, knalliges Hemd, farbenfrohe Frisur und eine Schlange im Gesicht - daneben sieht selbst Michael van Gerwen fast schon wie ein Versicherungsvertreter aus © getty 7/22 Beim nächsten Friseurbesuch vielleicht einfach mal etwas wagen und dieses Bild als Vorlage mitnehmen. Der Freundin gefällt's bestimmt © getty 8/22 "Das ist doch zum aus der Haut fahren" - nana, Herr Wright, Sie überzeugen auch in rosa © PDC Europe 9/22 Kein Detail wird dem Zufall überlassen und so müssen auch Schuhe und Hose perfekt zum ausgewählten Outfit passen © PDC Europe 10/22 Wenn man nicht aufpasst, sieht man sich auf der Bühne auch ganz schnell dem Ententanz ausgesetzt - Devon Petersen hat sichtlich Spaß an der Tanzeinlage © PDC Europe 11/22 Mit solchen Aktionen avancierte Wright zum Publikumsliebling und wurde einer der gefragtesten Darts-Profis. Für seine Supporter nimmt sich Wright gerne Zeit © PDC Europe 12/22 Und da ein Peter Wright nun mal einfach ALLES tragen kann, gibt's auch mal einen blauen Anstrich © PDC Europe 13/22 In mehreren Interviews verriet Wright bereits, wer diese Kunstwerke Woche für Woche vollbringt: Seine Frau Jo lässt sich jedes Turnier etwas Neues einfallen. Angeblich dauert das Prozedere rund zwei Stunden täglich © getty 14/22 Aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen © getty 15/22 "Na, wer hat die schönsten Haare auf der Tour?" © getty 16/22 Unvergessen ist sein Auftritt bei der WM. Passend zur Jahreszeit gab's mal eben einen Tannenbaum hinter das Ohr. Warum auch nicht? © getty 17/22 Dieser "Bart": L.E.G.E.N.D.Ä.R © getty 18/22 Oder halt eben einfach mal seriöse und schlichte Sterne © getty 19/22 Auch ein schöner Rücken kann entzücken ... Glitzer, wohin das Auge reicht © PDC Europe 20/22 Aber nicht nur durch sein Outfit sticht der 46-Jährige heraus - auf der Bühne brilliert die Nummer fünf der Order of Merit regelmäßig. Sein größter Erfolg war der Finaleinzug bei der WM 2014. Dort unterlag er MVG © PDC Europe 21/22 Überhaupt wartet Snakebite immer noch auf seinen ersten Master-Titel. Spaß versprüht der Entertainer auf der Tour trotzdem reichlich © getty 22/22 Und auch in sachlich-schwarz brilliert Wright - kaum ein Spieler freut sich so sympathisch wie der Schotte

Halbfinale

Peter Wright - Raymond van Barneveld 11:9

Average: 94,94 : 94,13

Checkout-Quote: 57,89% : 40,91%

Höchstes Checkout: 96:121

180: 6:4

Snakebite erwischte den besseren Start und schnappte sich bereits im zweiten Leg ein Break. Davon ließ sich Barney jedoch nicht beeindrucken, breakte direkt zurück und glich die Partie aus. Bis zum 9:9 lieferten sich beide ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe der Schotte mit seinem zweiten Dart auf Doppel 12 das Break eintütete.

Im finalen Leg stellte Wright die Zeichen in der vorletzten Aufnahme auf Sieg, als er mit einer 170 auf 40 Rest stellte. Der erste Matchdart flog schließlich in Tops zum Finaleinzug.

Phil Taylor - James Wade 11:7

Average: 95,97 : 93,1

Checkout-Quote: 39,29% : 58,33%

Höchstes Checkout: 84:158

180: 3:3

Nach einer ausgeglichenen Phase, in der Wade lange eine Checkout-Quote von 100 Prozent hielt, war das achte Leg der Knackpunkt: The Machine vergab zwei Legdarts auf Tops, Taylor schnürte das Break zum 5:3 und spielte das Match fortan von vorneweg.

Zwar hatte der 16-fache Weltmeister noch einen kleinen Tiefpunkt, als er bei 7:5-Führung in Double Trouble geriet, den Wade mit einem 76er Checkout bestrafte.

Doch es reichte nicht für ein Comeback von The Machine. Zwar gelang ihm beim Stand von 6:9 noch ein Highlight, als er die 158 über Triple 20, Triple 20, Doppel 19 checkte. Letztlich blieb Taylor jedoch zu stabil. Mit seinem ersten Matchdart auf Doppel 11 entschied er die Partie schließlich.