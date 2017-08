Duell zwischen Taylor und van Gerwen

Bank of the West Classic Women Single Live WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Live WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale World Championship Boxing Claressa Shields -

Nikki Adler Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale National Rugby League Broncos -

Sharks Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3

Die Gruppen für die Unibet Champions Leauge of Darts stehen fest. Bereits in der Vorrunde wird es zum nächsten Duell zwischen Michael van Gerwen und Phil Taylor kommen. Auf Mensur Suljovic warten schwere Aufgaben.

In der Gruppe A treffen van Gerwen und Taylor bereits in der Vorrunde aufeiander. Nachdem Taylor zuletzt nach seinem Sieg beim World Matchplay über die Nummer Eins der Welt ablästerte, dürften sich die Fans am 16. und 17. September wohl auf ein intensives Match gefasst machen. Gleichzeitig ist das Vorrunden-Duell die Neuauflage des Vorjahresfinals.

Neben Mighty Mike und The Power sind mit Adrian Lewis und Raymond van Barneveld zwei weitere ehemalige Weltmeister in der Gruppe A vertreten. Mensur Suljovic steht vor drei kniffligen Aufgaben. The Gentle trifft in der Gruppe B auf Gary Anderson, Peter Wright und Dave Chisnall.

Die Gruppenphase der Champions League wird in drei Sessions ausgetragen. Der Erste und Zweite beider Gruppen qualifiziert sich dann für die Halbfinals am Sonntag.

Insgesamt wird in der Champions League ein Preisgeld von 250.000 Pfund (etwa 280.000 Euro) ausgeschüttet. Der Sieger bekommt 100.000 Pfund (etwa 111.000 Euro).

Gruppe A

Michael van Gerwen

Phil Taylor

Adrian Lewis

Raymond van Barneveld

Gruppe B