Van Gerwen gewinnt US Darts Masters

live National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 11:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals

Michael van Gerwen hat die US Darts Masters in Las Vegas gewonnen. Der Niederländer bezwang Debütant Daryl Gurney im Finale mit 8:6 und holte sich damit seinen zweiten World-Series-of-Darts-Titel innerhalb einer Woche.

Van Gerwen unterstrich mit dem Sieg seine starke Form und die dominanten Vorstellungen, die ihn mit nur einem einzigen verlorenen Leg bis ins Finale brachten.

Im Viertelfinale am selben Tag bezwang er zunächst den Kanadier Dave Richardson mit 8:1, anschließend zog er Gerwyn Price deutlich mit 8:0 aus.

Im Endspiel konnte der Niederländer schnell auf 2:0 stellen, beim ersten Leg checkte er gar eine 124 aus.

Gurney zeigte jedoch wie schon im Halbfinale gegen Gary Anderson (8:4) eine starke Reaktion und schnappte sich fünf der folgenden sechs Legs, so dass er gar mit 5:3 in Führung ging.

Dann war wieder Van Gerwen an der Reihe, der sich mit einem 13-Darter zurückmeldete und die nächsten vier Legs für sich entschied - 7:5-Führung für den Weltmeister.

Nordire Gurney, der sein Debüt in der World Series feierte, checkte anschließend zwar noch eine 120 aus, doch Van Gerwen antwortete mit einem 12-Darter zum Sieg.

"Es ist so toll, das erste US Darts Masters in Las Vegas zu gewonnen. Die gesamte Veranstaltung war super. Ich kann es kaum erwarten, im nächsten Jahr wieder zurück zu kommen", äußerte Van Gerwen zu seinem Erfolg.