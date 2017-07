Taylor körperlich völlig am Ende

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Viertelfinals Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Dragons -

Phil Taylor hat es mit seinem 16. Triumph beim World Matchplay in Blackpool noch einmal allen gezeigt. Nach dem Match gegen Peter Wright hatte der 56-Jährige aber auch einige Dinge zu beklagen.

"Ein Major in meinem Alter zu gewinnen, ist fantastisch. Ich werde diesen Ort hier unglaublich vermissen", sagte The Power nach seinem letzten Auftritt beim World Matchplay: "Aber ich bin mit meinen fast 57 Jahren am Ende, ich habe genug. Mein Rücken und meine Beine bringen mich um, es ist hart."

Taylor hatte in der Woche von Blackpool noch einmal eine unfassbare Leistung gezeigt. Der 16-malige Weltmeister aus England schaltete Michael van Gerwen und Adrian Lewis aus, ehe er im Finale Wright mit 18:8 demontierte.

"Er hat mir eine richtige Lektion erteilt", räumte Snakebite ein: "Phil ist noch immer der beste Spieler der Welt und er hat es in dieser Woche gezeigt."