Viertel Titel für Wright

Im Fast-Heimspiel kommt Mensur Suljovic auch fast ins Finale. Während der Österreicher knapp scheitert, feiert Wright seinen nächsten Titel in Deutschland.

"Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und sie in Siege verwandelt. Das macht sich bezahlt", sagte Wright im Anschluss an seinen Triumph strahlend. Der Schotte machte in Deutschland einmal mehr eine gute Figur und sicherte sich den vierten Titel auf der European Tour.

Im Finale des Turniers setzte er sich mit 6:2 gegen Mervyn King durch. King, erster ungesetzter Finalist seit 18 Monaten, hatte zuvor unter anderem Rob Cross ausgeschaltet. Dieser hatte sich mit 6:2 im Achtelfinale gegen Michael van Gerwen durchgesetzt und den Turnierverlauf auf den Kopf gestellt.

Im Halbfinale siegte King mit 6:4 gegen Michael Smith, während Wright den Lauf von Suljovic beendete. Der Österreicher konnte unweit der Heimat John Henderson im Viertelfinale ausschalten. King erhält 11.300 Euro Preisgeld, Wright verbucht Einnahmen von 28.400 Pfund.