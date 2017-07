World Matchplay: Taylor fertigt Barney ab

World Matchplay Mi Live World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos BB&T Atlanta Open Men Single Fr 18:00 ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals BB&T Atlanta Open Men Single Sa 21:00 ATP Atlanta: Halbfinale National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale World Matchplay So 20:00 World Matchplay: Finale BB&T Atlanta Open Men Single So 23:00 ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single Mo 19:00 WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Citi Open Women Single Di 19:50 WTA Washington: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Citi Open Women Single Mi 19:50 WTA Washington: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Citi Open Women Single Do 19:50 WTA Washington: Tag 4 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single Fr 20:00 WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 ATP Kitzbühel: Finale Citi Open Women Single Sa 22:00 WTA Washington: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Im vielleicht letzten Duell zwischen Phil Taylor und Raymond van Barneveld hat The Power mehr als deutlich die Oberhand behalten. 11:3 hieß es in dieser einseitigen Begegnung. Alan Norris gewann dagegen in einem echten Krimi gegen Dave Chissnall, während Michael van Gerwen einmal mehr kurzen Prozess mit seinem Gegner machte.

Dave Chisnall (ENG/5) - Alan Norris 12:14

Average: 96,9 Punkte - 98,61 Punkte

Doppelquote: 30 Prozent - 43,75 Prozent

Gleich das erste Spiel des Abends entwickelte sich zu einem echten Krimi. Zwischen Dave Chisnall und Alan Norris ging es hin und her. Break folgte auf Re-Break. Erst beim Stand von 12:12 konnte Außenseiter Norris sich den entscheidenden Vorteil erspielen. Letztlich brach Chizzy die schwache Check-Out-Qoute von 30 Prozent das Genick, weswegen der Engländer mehrfach nur mit dem Kopf schütteln konnte.

Adrian Lewis (ENG/4) - Rob Cross 11:8

Average: 100,93 Punkte - 104,08 Punkte

Doppelquote: 45,83 Prozent - 57,14 Prozent

Ähnlich spannend ging es weiter. Der 26-jährige Rob Cross hielt gut mit und deutete nicht nur einmal sein großes Talent an. Der Underdog warf wie Kontrahent Adrian Lewis einen Average von über 100 Punkten und checkte sogar besser als Jackpot aus. In der entscheidenden Phase spielte Lewis jedoch seine Routine und breakte zum 10:8.

Phil Taylor (ENG/8) - Raymond van Barneveld (NED/9) 11:3

Average: 102,27 Punkte - 98,92 Punkte

Doppelquote: 50 Prozent - 21,43 Prozent

Es folgte das Highlight des Abends, das Duell der Altmeister. Phil Taylor gelang dabei gegen Raymond van Barneveld der bessere Start. The Power gelang das schnelle Break, die Folge war eine 3:0-Führung. Allerdings war das heißersehnte, vielleicht letzte Match zwischen den beiden kein wirklicher Leckerbissen.

Barney fand überhaupt nicht zu seinem Spiel, fast schon bezeichnend die desaströse Doppelquote von nur 21,43 Prozent. Taylor warf deutlich konstanter, blieb beim Auschecken eiskalt und zog somit ganz souverän in die nächste Runde ein.

Michael van Gerwen (NED/1) - Simon Whitlock (AUS/16) -:-