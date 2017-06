Van Gerwen triumphiert in Hamburg

© getty 1/17 Damit Ihr mit unnützem Wissen prahlen könnt, hat SPOX ein Quiz für Euch erstellt. Was haben die Darts-Profis ursprünglich gelernt? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis.html

© getty 2/17 Den Anfang macht der mit Abstand beste deutschsprachige Spieler: Mensur Suljovic. Was könnte der sympathische Österreicher denn gemacht haben, bevor er auf Turnieren reihenweise Preisgeld eingestrichen hat? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=2.html

© getty 3/17 Suljovic kommt aus der Gastronomie und hat mehrere Darts-Kneipen geführt. Mittlerweile hat er nicht mehr so viel Zeit und hat zum Beispiel "The Gentle" an den Nachwuchs-Dartsspieler Rowby-John Rodriguez verkauft /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=3.html

© getty 4/17 Am Anfang noch ein lösbarer Beruf: James Wades Leidenschaft für Autos aller Art ist hinlänglich bekannt. Also war The Machine vor seiner Darts-Karriere... /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=4.html

© getty 5/17 ... (grantiger) KFZ-Mechaniker! /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=5.html

© getty 6/17 Raymond van Barneveld ist mit fünf Weltmeister-Titeln Hollands erfolgreichster Darts-Spieler - noch. Was war Barney in seinem Leben vor den kleinen Pfeilen: Polizist, Postbote oder Bäcker? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=6.html

© getty 7/17 Het antwoord is b! Das ist niederländisch und heißt: Die Antwort ist b! Barney warf tatsächlich Briefe ein (aus 2,37 Metern Entfernung, natürlich...) /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=7.html

© getty 8/17 Auch der Maximiser (damals: Minimiser) hatte vor seiner Darts-Karriere eigentlich andere Pläne. Wie die wohl aussahen? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=8.html

© getty 9/17 Um es mit Max Hopp selbst zu sagen (Quelle: Welt.de): "Ich wollte erst meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machen. Dann ging mein Betrieb in Insolvenz. Also nahm ich zwei Sponsorenverträge an und wurde Profi." Easy going... /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=9.html

© getty 10/17 Adrian Lewis' erster Job mit 16 Jahren war auf dem Bau. Danach war er - glaubt es oder nicht - Lehrer. Aber für was: Fahrlehrer, Schwimmlehrer, Mathelehrer? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=10.html

© getty 11/17 Jackpot und Brustschwimmen? Nö. Jackpot und der Satz des Pythagoras? Nä! Jackpot im Auto beim Fahrstunden geben? Oh ja! /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=11.html

© getty 12/17 Phil Taylor brach mit 16 die Schule ab, um in der Metallindustrie verschiedensten Jobs nachzugehen. Welches der folgenden Dinge stellte The Power eine Zeit lang her: Nachtkästchen aus Tropenholz, Klorollen-Halter aus Keramik oder Traumfänger aus Buntglas? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=12.html

© getty 13/17 Ganz ohne Scheiß: Es waren die Klorollen-Halter /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=13.html

© getty 14/17 Welches im Auto verbaute Utensil könnte denn Robert Thornton hergestellt haben? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=14.html

© getty 15/17 In einem Interview mit "Darts 1" erzählte The Thorn, einst für die Herstellung von Sonnenblenden verantwortlich gewesen zu sein... /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=15.html

© getty 16/17 Bevor die Karriere von Michael van Gerwen wie eine Rakete durchstartete, hättet ihr euch Mighty Mike als Handwerker ins Haus kommen lassen können. Aber: Was hätte er für euch gemacht? /de/sport/diashows/1702/darts/erlernte-berufe-spieler/van-gerwen-van-barneveld-taylor-hopp-suljovic-wade-lewis,seite=16.html