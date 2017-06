Anderson und Wright scheitern in Runde eins

Donnerstag, 01.06.2017

Doppel 14! Damit überwarf Gary Anderson und ließ Paul Lim die Chance, die 100 zum überraschenden Sieg der Singapurer zu checken. Was der auch tat - Gary Anderson und Peter Wright waren raus. Das Lim-Duo präsentierte sich stabiler und wusste sein Chance zu nutzen. "Hier geht es nicht darum dass du selbst spielst, hier vertrittst du dein Land", freute sich der 63 Jahre alte Paul Lim, dem mehrere 180er-Aufnahmen gelangen, auf DAZN.

Die Australier mussten gegen Dänemark in ein entscheidendes neuntes Leg, bewahrten aber einen kühlen Lopf und zogen in die nächste Runde ein. Simon Whitlock zeigte sich in schlechter Form. Am Freitag greift Deutschland gegen Nordirland ins Turnier ein.

Die Ergebnisse der 1. Runde des PDC World Cup (Doubles):

Thailand - Griechenland 3:5

Hong Kong - Russland 3:5

Irland - Polen 5:3

Japan - Spanien 3:5

Belgien - Neuseeland 5:2

Australien - Dänemark 5:4

Schottland - Singapur 2:5

Wales - Finnland 5:4

