Mensur nach Whitewash: "Perfekt"

Samstag, 03.06.2017

"Ich habe eigentlich schon gedacht, dass es knapper wird. Aber wir haben wirklich super gespielt", analysierte Suljovic nach dem Match gegenüber SPOX und fügte an: "Wir waren gut vom Score her und alles war perfekt von unserer Seite."

China fand zu keinem Zeitpunkt in die Partie und so ging es für die an Nummer sieben gesetzten Österreicher schnell nur noch um die Höhe des Siegs. Und am Ende gab es sogar die Höchststrafe für China: Mit einem Average von knapp über 90 verpassten sie den Asiaten (77) einen Whitewash.

Am Samstag wartet nun in der zweiten Runde mit Kanada ein machbarer Gegner. "Es sind zwei Einzel und wenn wir beide unser Spiel machen, sollte es funktionieren, aber es ist ein kurzes Format. Wir geben unser Bestes", gab sich Rodriguez zuversichtlich.

SPOX-Redakteur Adrian Fink traf Rowby-John Rodriguez und Mensur Suljovic in Österreich © spox

Suljovic: "Noch nie gegen Part gewonnen"

Suljovic, der in der PDC Order of Merit den siebten Platz belegt, will gegen die Kanadier John Norman Junior und John Part eine persönliche Durststrecke beenden. "Kanada wird sehr hart. Ich habe noch nie in meinem Leben gegen John Part gewonnen und ich hoffe, dass es das erste Mal klappt", sagte der 45-Jährige.

Dass mit Schottland bereits einer der großen Favoriten bereits ausgeschieden ist, interessiert Suljociv dabei nicht. "Wir konzentrieren uns auf unser Spiel und treffen hoffentlich auf England, das wäre ein klasse Spiel."

World Cup of Darts 2017, Spielplan am Samstag:

Nachmittag (ab 14 Uhr live auf DAZN):

Belgien - Griechenland

Wales - Irland

Australien - Russland

Singapur - Spanien

Abend (ab 20 Uhr live auf DAZN):

Österreich - Kanada

Deutschland - Brasilien

England - Südafrika

Niederlande - USA

