Hopp emotional: "Freudentränen"

Samstag, 03.06.2017

Was war das für ein Drama im Decider! Erst vergibt Nordirland einen Match-Darts, dann ist Martin Schindler an der Reihe. Die 110 der Order of Merit verwirft die ersten beiden Versuche, der dritte Pfeil findet aber sein Ziel: Doppel 10.

"Ich war nur da, um diese D16 und D10 zum 4:4 und 5:4 auszumachen. Als ich zum Sieg ausgecheckt habe, habe ich alle Fans aufspringen sehen und das war ein megageiles Gefühl. Wahnsinn", ließ Schindler nach der Partie gegenüber SPOX seiner Freude freien Lauf.

"Es war fantastisch, die Stimmung war enorm gut. So wie wir sie erwartet haben. Das deutsche Publikum hat uns gefeiert und uns zum Sieg gepeitscht. Sie haben uns nie hängen lassen und uns immer wieder motiviert", ergänzte Hopp.

Hopp: "Haben uns super ergänzt"

SPOX-Redakteur Adrian Fink traf Martin Schindler und Max Hopp in Frankfurt © spox

Während die Fans jede hohe Aufnahme des deutschen Teams feierten, wurden die Nordiren über weite Strecken ausgepfiffen. "Es war natürlich für die Nordiren doof, dass sie ausgebuht und ausgepfiffen wurden, aber dafür können Max und ich nichts. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. So eine Situation ist auch für uns nicht einfach", sagte Schindler, der zum ersten Mal vor TV-Kameras auf der Bühne stand.

Deshalb wollte es Hopp auch nicht zu hoch hängen, dass Schinder zu Beginn Probleme hatte, der Partie seinen Stempel aufzudrücken. "Wir haben uns super ergänzt als Team. Ich bin Martin gar nicht böse, dass anfangs ein paar Single kamen und die Triple erstmal ausblieben. Er war zur Stelle, als es am wichtigsten war", sagte Hopp. "Er ist der erste Spieler, der mich zum Heulen gebracht hat vor TV-Kameras. Das waren Freudentränen, weil ich uns als Team genial finde. Wir sind schon sehr lange befreundet", fügte Hopp sichtlich gerührt an.

Hopp erwartet emotionales Match in Runde 2

Dass das Match über die maximale Distanz ging, war kein Zufall. Beide Teams kämpften leidenschaftlich und so konnte sich weder Deutschland noch Nordirland absetzen. "Nordirland war ein schweres Los. Es war nicht das beste Spiel, aber man hat auch bei anderen Nationen gesehen, dass es schwierig ist, sich bei diesem Modus zu finden", analysierte Hopp.

Am Samstag trifft Deutschland in der Abends-Session auf Brasilien, das sich am Freitag im Decider gegen die Schweiz durchsetze. "Das wird ein mega emotionales Spiel und wir müssen im richtigen Moment zur Stelle sein", prognostizierte Hopp.

Ab der zweiten Runde werden zunächst zwei Einzel gespielt. Steht es danach Unentschieden, fällt die Entscheidung im Doppel.

World Cup am Samstag, der Spielplan:

Nachmittag (ab 14 Uhr live auf DAZN):

Belgien - Griechenland 2:0

Wales - Irland

Australien - Russland

Singapur - Spanien

Abend (ab 20 Uhr live auf DAZN):

Österreich - Kanada

Deutschland - Brasilien

England - Südafrika

Niederlande - USA

