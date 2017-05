Rodriguez triumphiert bei PDC

Montag, 29.05.2017

Der erst 16-Jährige triumphierte am Sonntag beim zwölften Turnier auf der Development-Tour und sicherte sich so auch sein Ticket für die Jugend-Weltmeisterschaft im Oktober. Im Finale bezwang Rodriguez Harry Ward mit 5:1, das Preisgeld bei der Development Tour für den Sieger beträgt umgerechnet rund 2.300 Euro.

Das elfte Turnier hatte zuvor Jeffrey de Zwaan im Finale mit 5:2 gegen Adam Smith-Neale gewonnen. Die Development-Tour geht erst am 16. und 17. September in Barnsley/England in die nächste Runde.

