Smith: "Vergessen, wie sich das anfühlt"

Montag, 15.05.2017

"Ich hatte ganz vergessen, wie es sich anfühlt, ein Turnier zu gewinnen", frohlockte Smith im Anschluss an seinen 6:4-Sieg über Mensur Suljovic im Finale von Gibraltar. "Es ist ein tolles Gefühl, ich bin sehr zufrieden", erklärte er und fügte an: "Es fühlt sich an wie mein erster Turniersieg."

Im Finale bekam Smith trotz 3:0-Führung Probleme. "Ich habe dieses Jahr zwei Finals verloren und dachte schon, dass ich auch hier versage. [...] Mensur ist der Wahnsinn." Letztlich freut sich der 26-Jährige allerdings über einen Gewinn von 25.000 Pfund (rund 30.000 Euro).

Der Bully Boy erlebte ein durchwachsenes 2017. Zum Start in das Jahr folgten zehn Niederlagen in Folge, ehe er beim UK Open Qualifier an Peter Wright scheiterte. Bei der Weltmeisterschaft 2017 war in der dritten Runde gegen James Wade Schluss.

