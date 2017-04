Saarbrücken bekommt zweite Auflage

Donnerstag, 27.04.2017

"Wir haben im Prinzip immer die besten Fans der Welt. Bei uns feiern alle Nationen gemeinsam an einem Tisch. Es gibt keine Zwischenfälle, jeder möchte nur Teil der Party sein", freute sich Werner von Moltke, Chef der PDC Europe, über die gute Stimmung: "Warum das hier in Saarbrücken so unglaublich abgeht, kann ich auch nicht genau erklären."

Wie von Molkte weiter erklärte, sei eine zweite Auflage des European-Tour-Events bereits in der Mache. Ein genauer Termin soll im Herbst bekanntgegeben werden.

Erlebe Darts Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Gerne nach Saarbrücken zurückkehren wird wohl Wright, der sich im Finale mit 6:5 gegen Benito van de Pas durchsetzte.

Van Gerwen musste seine Koffer bereits in der Runde der letzten Acht packen. Überraschend scheiterte er mit 1:6 an Ian White.

Ein Highlight war auch Blum: Der 16-Jährige qualifizierte sich für das Turnier und war damit der erste Spieler, der in diesem Jahrhundert geboren wurde, und bei der European Tour im Hauptfeld vor dem Board stand.

Alle Darts-News im Überblick