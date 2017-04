Taylor lässt Barney abblitzen - MvG bockstark

Raymond van Barneveld ist schon über 30 Jahre beim Darts eine feste Größe und so stark wie lange nicht mehr - zuletzt konnte er auch van Gerwens Serie zerstören. SPOX blickt auf die Karriere des Mannes zurück, der Darts in den Niederlanden populär machte

Beginnen wir mit einem Highlight: 1998 hat Barney, der einst als Postzusteller arbeitete, seinen ersten WM-Titel abgeräumt (bei der BDO). Im Finale heißt es am Ende 6-5 gegen Richie Burnett

Schon vor der Jahrtausendwende zeichnet sich eine besondere Rivalität zwischen Barney und Phil "The Power" Taylor ab, die 2017 ein episches Ende findet

1999 kann van Barneveld seinen WM-Titel im Finale gegen Ronnie Baxter verteidigen - die Haarpracht schwindet währenddessen schon so langsam...

In der BDO krönt sich Barney, gelegentlich leicht verschwitzt, 2003 und 2005 zum dritten und vierten Mal zum Weltmeister, 2007 wechselt er dann zum Start der Premier League in die PDC

Gleich in seiner Debütsaison in der PDC treffen sich Barney und Taylor in einem WM-Final-Thriller - dem wohl besten Match aller Zeiten, aus dem der Niederländer im Sudden Death schließlich als Sieger hervorgeht

